Grécky útočník Mitroglou začal po zranení trénovať

Na archívnej snímke uprostred Kostas Mitroglou strieľa na bránu medzi hráčmi Zenitu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Marseille 26. septembra (TASR) - Grécky útočník Kostas Mitroglou sa po takmer dva mesiace trvajúcom svalovom zranení zapojil do tréningového procesu vo francúzskom futbalovom klube Olympique Marseille. Spolu s ním naplno zarezáva už aj obranca Patrice Evra.Dvadsaťdeväťročný Mitroglou prišiel do Marseille v lete z Benficy Lisabon, ale za nový klub ešte neodohral žiadny súťažný zápas. Podľa denníka L'Equipe existuje šanca, že by si debut v drese francúzskeho tímu mohol odkrútiť vo štvrtkovom zápase Európskej ligy UEFA 2017/2018 na pôde rakúskeho Salzburgu.