Luxemburg 9. októbra (TASR) - Grécky záchranný program bude pokračovať podľa plánu. Vyhlásili to dnes ministri financií eurozóny (Euroskupina) v reakcii na obavy, že nová nemecká vláda môže pritvrdiť svoj postoj k plánovanej pomoci a zmierneniu dlhu Atén.Po septembrových voľbách v Nemecku začne strana kancelárky Angely Merkelovej na budúci týždeň rokovania o vytvorení koaličnej vlády so Zelenými a Slobodnými demokratmi (FDP), ktorých líder kritizoval odchádzajúceho ministra financií Wolfganga Schäubleho, že nie je dosť tvrdý na Grécko.Šéf Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem dnes v tejto súvislosti povedal, že dohoda o záchrannom balíku pre Grécko vo výške 86 miliárd eur je "pevná" a nové vlády ju nemôžu meniť.povedal Dijsselbloem novinárom pri príchode na stretnutie ministrov financií eurozóny v Luxemburgu.Očakáva sa, že Grécko zavedie do konca roka niekoľko reforiem, na ktorých sa dohodlo s veriteľmi z eurozóny predtým, než v auguste 2018 vystúpi zo záchranného programu, v poradí už tretieho od roku 2010.Ale rozdiely v názoroch Atén a eurozóny na reformy v minulosti často spôsobili odklad uzavretia tzv. revízie. Dokončenie revízie je pritom podmienkou pre vyplatenie splátok z úveru Grécku.Atény sa tiež snažia dohodnúť na ďalšom znížení dlhu s veriteľmi z eurozóny. To je už dlho sporný bod pre Nemecko a s príchodom novej vlády by mohol vyvolať ešte väčší odpor.povedal eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti Pierre Moscovici novinárom.dodal.