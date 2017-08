GRECO: Ukrajina musí pokračovať v boji proti korupcii

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Brusel/Štrasburg 8. augusta (TASR) - Nová správa, ktorú zverejnila dnes Skupina štátov Rady Európy proti korupcii (GRECO), vyzýva ukrajinskú vládu, aby pokračovala v reformách zameraných na znižovanie korupcie. Požaduje, aby mali tieto reformy plnú politickú podporu a boli čo najskôr zavedené do praxe.Experti GRECO za najnaliehavejšie považujú riešenie závažných prípadov korupcie a ukončenie beztrestnosti. Je tiež nevyhnutné, aby bola dosiahnutá účinnosť a rešpektovaná nezávislosť novovzniknutých protikorupčných orgánov - Národného protikorupčného úradu (NABU), Národnej agentúry pre prevenciu korupcie (NACP) a Špeciálneho protikorupčného úradu prokuratúry (SAPO). Vysoko dôležitá je spolupráca a dobrá komunikácia medzi týmito útvarmi.V správe GRECO sa uvádza, že Rada Európy (RE) je obzvlášť znepokojená nedávnymi krokmi vedúcimi k obmedzeniu mandátu NABU, o to viac, že tento úrad dosahoval významné výsledky vo vyšetrovaní.Odborníci GRECO pochválili politiku otvorenosti ukrajinského parlamentu v boji proti korupcii, žiadajú však väčšiu transparentnosť pri tvorbe protikorupčných zákonov vrátane regulácie lobingu a stanovenia konfliktov záujmov. Správa GRECO upozornila zákonodarcov, že poslanecká imunita sa nemôže rovnať beztrestnosti, čo znamená, že vyšetrovaní a stíhaní za trestné činy korupcie môžu byť aj poslanci.GRECO víta nový ukrajinský právny rámec pre súdnictvo a prokuratúru, domnieva sa však, že by mali byť zavedené dodatočné záruky na posilnenie ich nezávislosti a na zníženie rizík ovplyvňovania menovania a činnosti sudcov a prokurátorov, ktorí zároveň potrebujú posilniť svoju úroveň profesionality, integrity a zodpovednosti.