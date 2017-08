Greenpeace mal opäť zistiť nebezpečné látky v odpadových vodách

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nováky 1. augusta (TASR) - Vo vzorkách odpadových vôd, ktoré vypúšťa chemická spoločnosť do rieky Nitra v Novákoch, mali výsledky kontroly opätovne potvrdiť prítomnosť viacerých nebezpečných látok. Niektoré z nich majú prekračovať zákonné limity. Tvrdí to mimovládna organizácia Greenpeace Slovensko, ktorej zamestnanci realizovali odber vzoriek, tie vyhodnocovalo akreditované laboratórium.Mimovládna organizácia realizovala po júni 2016 druhý odber vo februári tohto roka počas 24 hodín. Tentoraz však išlo o odber ôsmich bodových vzoriek, ktoré boli analyzované v akreditovanom laboratóriu samostatne. Dôvodom bolo zistiť koncentrácie látok v rôznych časových intervaloch.V odpadových vodách mala organizácia zistiť prítomnosť viacerých nebezpečných látok, ktorých koncentrácie presahujú zákonom stanovené limity. Jedno z najväčších rizík podľa nej predstavuje ortuť, ktorá mala mať až v šiestich vzorkách viacnásobne vyššiu koncentráciu ako množstvo stanovené Nariadením vlády SR.tvrdí Greenpeace Slovensko. Vzorky tiež mali podľa neho vysoký obsah benzénu, ktorých hodnota imisného limitu bola podľa Nariadenia vlády SR prekročená vo všetkých vzorkách. Environmentalisti mali zaznamenať aj široké spektrum a relatívne vysoké množstvo prchavých organických látok, pričom významnú časť mali tvoriť halogénové prchavé organické zlúčeniny, ktoré sa vyznačujú toxickými vlastnosťami a niektoré z nich sú karcinogénne. Aj teraz mali zistiť prítomnosť vinylchloridu vo vysokých koncentráciách.povedala Ivana Kohutková, riaditeľka Greenpeace Slovensko.Tohtoročnými odbermi Greenpeace Slovensko nadviazal na svoje odbery v júni 2016 a ministerskú kontrolu, ktorú štát realizoval po zverejnení minuloročných výsledkov.skonštatovala Kohutková.Porušenie ustanovenia vodného zákona spoločnosťou Fortischem pri vypúšťaní odpadových vôd nenašla na základe výsledkov kontroly z decembra 2016 a februára tohto roka Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Konala na základe podnetu, ktorý jej doručili 13. decembra 2016. Kontrola bola zameraná na nakladanie s odpadovými vodami, na účinnosť a prevádzku čistiarne odpadových vôd a na dodržiavanie stanovených podmienok pre vypúšťanie odpadových vôd do rieky Nitra.uviedla pred časom v reakcii na vyjadrenia Greenpeace manažérka pre komunikáciu Fortischemu Anna Vojteková.Spoločnosť podľa nej robí opatrenia, ktoré vedú k tomu, aby jej výroba čo najmenej zaťažovala životné prostredie.skonštatovala. Od roku 2012 do roku 2015 sa firme podľa Vojtekovej podarilo vplyvom investícií znížiť množstvo emisií do ovzdušia a vôd o 45 %, pričom na opatrenia spojené s ochranou vôd vynaložila sumu vo výške viac ako tri milióny eur. Vojteková zároveň poukázala na to, že vypúšťanie odpadových vôd v pravidelných intervaloch monitoruje nielen spoločnosť, ale i štátne inštitúcie, pričom vzorky odoberá a vyhodnocuje nezávislé laboratórium. Kvalitu vôd podľa nej sleduje i správca vodného toku.