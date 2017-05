GREKSA: Príprava obstarávania na osvetlenie je na smiech, ale cez slzy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 24. mája (TASR) - To, ako mesto postupovalo pri príprave verejnej súťaže na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v hlavnom meste, vyvoláva podľa poslanca bratislavského mestského zastupiteľstva Mariána Greksu (Bratislava Inak) smiech cez slzy. Spolu s poslaneckým kolegom Ondrejom Dostálom (Bratislavský klub) sa v relácii Tablet.TV Mesiac v Bratislave zhodli, že magistrát postupuje netransparentne a vysvetlenia magistrátu nemajú opodstatnenie.Obaja poslanci spochybnili argumentáciu hlavného mesta, že sprístupnením pripravovaných zákaziek by porušilo povinnosť verejného obstarávateľa dodržať princíp nediskriminácie a transparentnosti, čo by mohlo viesť napokon i k zmareniu samotnej súťaže.vyhlásil Dostál.Greksa s ním súhlasí, stotožňuje sa i s názorom, že práve súčasný stav porušuje princíp nediskriminácie, lebo zvýhodňuje spoločnosť Siemens, doterajšieho prevádzkovateľa pred ostatnými potenciálnymi kandidátmi.upozornili.Obaja poslanci unisono tvrdia, že princíp transparentnosti a rovnakých podmienok zachová iba možnosť, aby sa s podkladmi pre súťažné kritériá mohli oboznámiť nielen poslanci, ale aj odborná a laická verejnosť.uviedol Dostál, ktorý si myslí, že finále by malo byť jednoducho o tom, kto dokáže splniť stanovené parametre za najlepšiu cenu.Greksa odmietol i výčitku primátora, že keď mali možnosť sa poslanci oboznámiť so stavom verejného osvetlenia, na prezentáciu audítora ich prišlo len sedem.zopakoval člen poslaneckého klubu Bratislava Inak.V súvislosti s diskusiou i predchádzajúcimi mediálnymi vyhláseniami sa k záležitosti vyjadrila i spoločnosť Siemens. Jej zástupca Martin Valášek pre TASR uviedol, že rovnako ako iní potenciálni uchádzači pripravovanej súťaže na prevádzkovateľa osvetlenia v Bratislave ani Siemens nemá prístup k auditu, ktorý pre magistrát urobila spoločnosti Deloitte Audit. Siemens odmieta spájanie svojho mena s informáciami o vopred jasnom víťazovi tendra. Podľa Valáška spoločnosť zváži, či sa do súťaže prihlási, a to na základe súťažných podmienok a zadania.Hlavné mesto má súťaž vyhlásiť do konca mája.