Grémium sa dohodlo na spôsobe kontroly podozrivých listov

Bratislava 12. mája (TASR) - Poslanecké grémium sa zhodlo na nových pravidlách kontroly listových zásielok podozrivých na prítomnosť chemických, rádioaktívnych a biologických látok. Informoval o tom dnes predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).Kontrola podozrivých listových zásielok bude v prísnom režime. Každá zásielka adresovaná poslancovi NR SR, ktorá bude identifikovaná ako podozrivá, sa podrobí bezpečnostnej kontrole. Poslanci pri otváraní podozrivých zásielok nemusia byť, ak dajú súhlas, že sa môžu listy otvárať bez ich prítomnosti. Alebo budú musieť byť pri otváraní osobne prítomní, prípadne môžu za seba poslať splnomocnenú osobu.Danko informoval, že opozičné strany SaS a OĽaNO-NOVA poskytnú svoje písomné stanovisko k téme či prípadné pripomienky do utorka. Potvrdil to aj Jozef Rajtár zo SaS. Danko v pléne zdôraznil, že nechce, aby sa do budúcna spochybňovali zamestnanci Kancelárie NR SR.Tému otváranie listov otvorila opozícia v apríli. Podľa pôvodného rozhodnutia kancelára Daniela Guspana mali pracovníci podateľne neodovzdať poslancovi list s vulgarizmami či dehonestujúcim obsahom, tri mesiace ho archivovať a potom skartovať. Listy sa mali otvárať údajne aj mesiace pred prijatím rozhodnutia. Podľa lídra OĽaNO-NOVA Igora Matoviča kázal otvárať listy predseda parlamentu Danko.Kancelária aj Danko obvinenia z porušovania listového tajomstva odmietli. Kancelária sa odvolávala na bezpečnostné opatrenia a odporúčania ministerstva vnútra. Danko vyhlásil, že nikdy nekázal pracovníkom parlamentu čítať listy adresované poslancom a ani on sám žiadne z nich nečítal. Zdôraznil, že nikto v parlamente neotváral účelovo listy s cieľom poškodiť opozíciu, odmietol reči o šikane.