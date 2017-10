GRENDEL: MH Manažment vyplatil ďalším právnikom odmenu 7,9 mil.eur

Gábor Grendel Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) – Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) by mal podľa opozičného poslanca Gábora Grendela (OĽaNO) preveriť aj ďalšiu odmenu spoločnosti MH Manažment za právne služby. Štátna firma totiž podľa neho na základe verejne dostupných informácií vyplatila vo februári tohto roku jednorazovú odmenu pre spoločnosť Dvorecký a partneri vo výške 7,9 milióna eur.kládol otázky Grendel v rozprave počas mimoriadnej schôdze, na ktorej sa hovorí o mnohomiliónovej odmene pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána.pýtal sa Grendel.Zaujímalo ho, čo získala Slovenská republika vďaka právnym službám advokátskej kancelárie Dvorecký a partneri. Pýtal sa tiež, či bola táto odmena za víťazstvo v spore MH Manažmentu so žalobcom Sonmazi Invest Limited so sídlom na Cypre.uviedol poslanec.Táto firma je totiž podľa neho právnym nástupcom spoločnosti Port Service. Túto firmu Fond národného majetku v roku 2002 pre nesplnenie podmienok vylúčil zo súťaže o privatizáciu podniku Slovenská plavba a prístavy. Port Service následne zažaloval Slovensko o 60 miliónov eur za ušlý zisk. Najvyšší súd SR v decembri minulého roka však definitívne potvrdil, že žalobca nepreukázal ním žalovaný nárok.opísal Grendel.Pýta sa teda, či bola táto odmena práve za tento spor a ak áno, či je to podľa ministra v poriadku.doplnil Grendel.Tieto informácie pobúrili viacerých predstaviteľov opozície.reagovala poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO). Jej kolegyňa Erika Jurinová (OĽaNO) sa pýtala, koľko ešte takýchto zmlúv existuje.kládla otázky poslankyňa. Financie z nich idú pritom podľa nej spriaznencom vlády. Minister Žiga na tieto vyjadrenia počas schôdze nezareagoval.