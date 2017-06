Gridling: Najväčšími hrozbami pre bezpečnosť Rakúska sú islamisti

Ilustračné foto. Foto: screenshot/TABLET.TV Foto: screenshot/TABLET.TV

Viedeň 14. júna (TASR) - Najväčšími hrozbami pre vnútornú bezpečnosť Rakúskej republiky zostávajú podľa výročnej správy tamojšieho úradu pre ochranu ústavy naďalej nábožensky motivovaný islamistický extrémizmus a terorizmus.Ako pri prezentácii správy vyhlásil riaditeľ Spolkového úradu pre ochranu ústavy a boj proti terorizmu (BVT) Peter Gridling, najväčšiu hrozbu predstavujú navrátilci z radov džihádistov a osoby, ktorým sa podarilo prekaziť vycestovanie do vojnou zmietaných oblastí. Nárast registrujú však rakúski experti aj v oblasti pravicového extrémizmu.Na sklonku minulého roka registrovali rakúske bezpečnostné zložky 296 krajanov bojujúcich v zahraničí. Potenciálnu hrozbu v Rakúsku predstavuje 141 ľudí, 90 z nich sú navrátilci z bojov, zvyšných 51 patrí do skupiny osôb, ktoré sa neúspešne pokúsili vycestovať, aby sa zapojili do džihádu. Ďalších 45 bojovníkov z Rakúska padlo už v bojoch v zahraničí, ostávajúcich 110 sa naďalej zdržiava mimo územia alpskej republiky.Gridling súčasne informoval, že počet džihádistov usilujúcich sa vycestovať z Rakúska mal vlani jednoznačne klesajúcu tendenciu. Kým v roku 2014 registrovali ešte 112 takýchto prípadov, vlani ich bolo iba 13. Je to dôsledok rôznorodých preventívnych, ako aj trestnoprávnych opatrení, ktoré prijali rakúske orgány.Opätovný, aj keď neveľký nárast registrujú v Rakúsku v oblasti trestných činov ultrapravicového charakteru. Vlani stál pravicový extrémizmus za celkovo 1313 činmi nezlučiteľnými so zákonmi Rakúskej republiky, čo predstavuje oproti roku 2015 nárast o 13,6 percenta. Miera zvýšenia je však napríklad oproti vlaňajšiemu medziročnému nárastu (54,1 percenta) fakticky štvrtinová. Viac ako štvrtinu registrovaných vlaňajších prípadov z tejto kategórie predstavovali xenofóbne alebo rasisticky motivované trestné činy.