Griezmann, Hernandez a Lemar podpísali zmluvu s Atleticom priamo na MS

Na archívnej snímke Antoine Griezmann. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 19. júna (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Antoine Griezmann a dvaja jeho ďalší reprezentační spoluhráči podpísali v pondelok priamo v dejisku 21. MS nové zmluvy s Atleticom Madrid. Zástupcovia španielskeho klubu na čele s výkonným riaditeľom Miguelom Angelom Gilom Marino prišli za hráčmi priamo do ich tábora v meste Istra.Griezmann už minulý týždeň oznámil rozhodnutie neprestúpiť do FC Barcelona. Dvadsaťsedemročný Francúz predĺžil kontrakt do roku 2023. Vicemajster Európy z roku 2016 sa rozhodol zotrvať v Atleticu, kde od roku 2014 nastrieľal vo všetkých súťažiach 112 gólov v 209 stretnutiach a v uplynulej sezóne výrazne prispel k triumfu v Európskej lige UEFA. Vo finále do siete Olympique Marseille strelil dva góly. Obranca Lucas Hernandez sa s "Los Colchoneros" dohodol na novej dvojročnej zmluve a úplne novú podpísal aj stredopoliar Thomas Lemar, ktorý tak skompletizoval prestup z AS Monaco.uviedlo Atletico v oficiálnom komuniké.