Griffin trojkou zachránil Clippers, Chicago s prvou výhrou

Výsledky NBA:

Chicago - Atlanta 91:86, Memphis - Dallas 96:91, Milwaukee - Boston 89:96, Portland - Los Angeles Clippers 103:104, Sacramento - New Orleans 106:114

New York 27. októbra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Clippers zostávajú v úvode sezóny NBA stále nezdolaní, v noci na piatok však víťazstvo na palubovke Portlandu zachránili až v "hodine dvanástej". Zaslúžil sa o to Blake Griffin, ktorý trojkou so záverečným klaksónom otočil skóre na 104:103 pre hostí. Clippers a San Antonio Spurs sú jedinými dvoma tímami zámorskej profiligy, ktoré ešte neokúsili chuť prehry.Z premiérového víťazstva v ročníku sa tešili hráči Chicaga, ktorí doma zdolali Atlantu 91:86.