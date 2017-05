Grilovacia sezóna sa blíži:Viete správne zaobchádzať s plynovým grilom

Foto: Združenie LPG spoločností Foto: Združenie LPG spoločností

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. mája (OTS) - Tými najväčšími sú jednoduchosť, rýchlosť a nízke riziko náhodného „spálenia“ či nedokončenia pripravovaných pochúťok.Napriek tomu, že niektorí fanúšikovia dymu hovoria o grilovaní na plyne, že to nie je to pravé orechové, plynové fľaše ako zdroj energie majú mnoho priaznivcov. Dôvody sú jasné: kvalita, rýchla výhrevnosť, ľahká a jednoduchá údržba. Majitelia plynových grilov rovnako oceňujú, že nemajú starosti s popolom v okolí, či dokonca v jedle.Pri manipulácií s plynovým grilom však treba myslieť aj na bezpečnosť a pravidelnú kontrolu.“ hovorí, expert Združenia LPG spoločností.V pravidelných intervaloch je dôležitá kontrola jednotlivých časti grilu a fliaš. Pri každej výmene fľaše alebo prívodovej hadice, či ventilu by sa mal urobiť rýchly mydlový test tesnosti. Netesniace časti sa za žiadnych okolností nesmú nepoužívať.Podceniť sa nesmie ani výmena prázdnej fľaše za plnú. Vždy treba dať prednosť certifikovanému predajcovi a priemyselne plneným fľašiam. Iba tak sa dá vyhnúť nedoplneným, nebezpečne preplneným, či dokonca technicky nevyhovujúcim fľašiam.,“ dodávaGril a plynové fľaše sa skladujú vždy v stojatej polohe. Miesto uskladnenia by malo byť dostatočne vetrané a nad úrovňou terénu.,“ uzatvára