Grófka Elizabeth Andrássyová sa vrátila domov, na hrad Krásna Hôrka

Krásnohorské Podhradie 20. augusta (TASR) - V rímskokatolíckom kostole všetkých svätých v Krásnohorskom Podhradí v okrese Rožňava sa dnes uskutočnil pohreb grófky Elizabeth Olgyay Andrássyovej z Csíkszentkirálya a Krásnej Hôrky. Vo veku 92 rokov zomrela 24. januára 2017 v Springfielde (Oregon, USA)."Grófka bola niekoľkokrát na Gemeri, navštívila aj hrad Krásna Hôrka. Je to rodové sídlo Andrássyovcov, vrátila sa teda domov," uviedla dnes pre TASR kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) – Múzea Betliar Judita Krajčiová. Na základe želania nebohej boli totiž jej telesné pozostatky uložené v rodinnej hrobke na hrade Krásna Hôrka. Na pohrebe sa zúčastnila jej dcéra Joy Olgyay s manželom, najbližšia rodina, ale aj obyvatelia obcí Gemera. Urnu s pozostatkami zosnulej odprevadili v sprievode k ceste vedúcej na Krásnu Hôrku. Počas neho zvonili všetky tri zvony hradu. Ukladanie urny v hrobke sa konalo s vylúčením verejnosti len v prítomnosti rodiny.Elizabeth Olgyay Andrássy sa narodila 23. decembra 1924 v rodine grófa Imre Andrássyho a švédskej grófky Stelly Kuylenstjerny. Detstvo prežila v kaštieľoch v Humennom, Veľatoch, Tiszadobe a v palácoch rodiny v Budapešti. Po druhej svetovej vojne odišla Elizabetina rodina do Spojených štátov amerických. V roku 1950 sa zosobášila s maďarským architektom Aladárom Olgyayom, s ktorým mali dve deti. "Elizabeth bola aktívnou dobrovoľníčkou Červeného kríža a zapájala sa do pomoci obetiam hurikánov v krajine. Miesta svojej mladosti a hrad Krásna Hôrka navštívila naposledy v roku 2010," uzavrela Krajčiová.