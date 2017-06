Grónska polícia predpokladá, že cunami si vyžiadalo štyri obete

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nuuk 20. júna (TASR) - Štyria obyvatelia grónskeho ostrova Nuugatsiaq, ktorí boli nezvestní po tom, ako ho v noci na nedeľu zasiahla morská vlna vyvolaná zemetrasením, prišli zrejme o život. Polícia dnes potvrdila, že traja dospelí a jedno dieťa odvtedy nikto nevidel. Ľad a nebezpečenstvo ďalších otrasov znemožnili záchranárom pokračovať v pátraní po nezvestných, ktoré by mohli obnoviť, ak to podmienky v oblasti dovolia.Informáciu z Nuuku priniesla dnes večer s odvolaním sa na vyšetrovateľov nemecká tlačová agentúra DPA.Vlna cunami vznikla po zemetrasení s magnitúdou 4,0 a ohniskom ležiacim približne 30 kilometrov severne od ostrova Nuugaatsiaq pri západnom pobreží Grónska, informovali už skôr dánske médiá s odvolaním sa na tamojší seizmologický inštitút GEUS. Najmenej sedem z celkovo iba čosi viac ako 100 občanov ostrova tam utrpelo zranenia. Poškodených alebo zničených bolo na ostrove 11 budov vrátane tamojšej elektrárne.Záplavy pobrežných území hlásili aj z iných častí Grónska, podľa hovorcu polície v hlavnom meste Nuuk však nie je známe, že by tam niekto utrpel zranenia.Grónsko, riedko obývaný ostrov, väčšinou pokrytý ľadom, má 57.000 obyvateľov. Je súčasťou Dánska, ale má autonómiu s vlastným parlamentom nazývaným Landsting. Grónsko geograficky patrí k Severnej Amerike, hoci historicky, politicky a ekonomicky je silne prepojené s Európou.