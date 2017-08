Gruzínsko požiadalo Ukrajinu o vydanie exprezidenta M. Saakašviliho

Gruzínsky prezident Michail Saakašvili Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 18. augusta (TASR) - Gruzínska prokuratúra rozposlala viacerým krajinám vrátane Ukrajiny oficiálnu žiadosť o vydanie bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho. Informovala o tom dnes agentúra TASS.Prokuratúra podľa vlastného vyjadrenia v tejto záležitosti úzko spolupracuje s Kyjevom. Gruzínska ministerka spravodlivosti Tea Culukianiová koncom júla vyhlásila, že je pripravená požadovať Saakašviliho vydanie z akejkoľvek krajiny, kde sa exprezident rozhodne zostať po strate svojho ukrajinského občianstva.Saakašvili nedávno avizoval, že 10. septembra sa vracia na Ukrajinu.Saakašvili bol dvojnásobným gruzínskym prezidentom v rokoch 2004-2013. Dva dni pred vypršaním svojho mandátu opustil krajinu, pričom v úrade ho nahradil Giorgi Margvelašvili.Saakašvili v rokoch 2015-2016 slúžil ako gubernátor Odeskej oblasti na Ukrajine. V máji 2015 Saakašvilimu udelili ukrajinské občianstvo, čím prišiel o to gruzínske. Ešte predtým sa však stal poradcom ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Neskôr oznámil ukončenie tejto spolupráce a založenie novej politickej strany s cieľom usporiadať predčasné voľby.Štátny migračný úrad v Kyjeve 26. júla 2017 informoval, že ukrajinský prezident Petro Porošenko odobral štátne občianstvo Michailovi Saakašvilimu, čomu predchádzalo získanie nešpecifikovaných dokumentov z Gruzínska.Gruzínske orgány požadujú vydanie Saakašviliho do vlasti, aby čelil obvineniam v súvislosti so zásahmi proti demonštrantom a jednej zo súkromných televíznych staníc v období, keď bol vo funkcii hlavy štátu.