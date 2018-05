Guardiolu vyhlásili v Anglicku za Trénera roka

Pep Guardiola, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 16. mája (TASR) - Španiela Pepa Guardiolu vyhlásili v Anglicku za futbalového Trénera roka. V uplynulej sezóne Premier League priviedol Manchester City k suverénnemu zisku titulu. "Citizens" nazbierali rekordných 100 bodov a strelili 106 gólov. Triumfovali aj v Ligovom pohári po víťazstve 3:0 nad londýnskym Arsenalom vo Wembley.Okrem Guardiolu kandidovali na ocenenie Tréner roka Jürgen Klopp (FC Liverpool), Sean Dyche (FC Burnley), Nuno Espirito Santos (Wolverhampton Wanderers), Neil Warnock (Cardiff City) a John Coleman (Accrington Stanley). Warnock dostal špeciálnu cenu za to, že sa mu ôsmykrát podarilo so svojím tímom postúpiť do vyššej divízie. Do Siene slávy uviedli Sama Allardycea. Informoval o tom portál bbc.com.