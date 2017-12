Guatemala ako prvá presunie svoje veľvyslanectvo do Jeruzalema

Na archívnej snímke Jimmy Morales Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Guatemala 25. decembra (TASR) - Guatemala presunie svoje veľvyslanectvo v Izraeli do Jeruzalema, čím sa stane prvou krajinou vôbec, ktorá v tomto ohľade uposlúchne výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to v nedeľu guatemalský prezident Jimmy Morales, ktorého cituje agentúra AP.Guatemala bola jednou z deviatich krajín, ktoré vo štvrtok hlasovali zarovno USA a Izraela, keď Valné zhromaždenie OSN drvivou väčšinou prijalo nezáväznú rezolúciu kritizujúcu Trumpovo uznanie Jeruzalema za hlavné mesto Izraela. Trump ani Morales však nestanovili žiadny časový rámec na presunutie americkej ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema.Morales po rozhovoroch s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom vyhlásil, že guatemalskému rezortu diplomacie nariadil, aby presunul svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema. Žiadna iná krajina tak zatiaľ nespravila, hoci Česko vyhlásilo, že tak zvažuje.Trump porušil niekoľko desiatok rokov trvajúcu politiku Spojených štátov, keď 6. decembra vyhlásil, že uznáva Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Palestínčania to vnímali ako podporu židovského štátu v najcitlivejšej otázke izraelsko-palestínskeho konfliktu, informuje agentúra AP.Izrael si nárokuje celé územie Jeruzalema za svoje hlavné mesto, zatiaľ čo Palestínčania požadujú jeho východný sektor, ktorý v roku 1967 obsadil Izrael. Táto oblasť je domovom židovskej, kresťanskej a moslimskej náboženskej obce. Mnohé vlády dlhodobo tvrdia, že situácia Jeruzalema sa musí vyriešiť prostredníctvom rokovaní.