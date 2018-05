Guľa absolvuje premiéru pri SR 20 v prípravnom zápase v Moldavsku

Na snímke tréner Adrián Guľa. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 17. mája (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 20 rokov si v stredu 30. mája zmeria sily s rovesníkmi z Moldavska. Duel v Kišiňove bude premiérový pre Adriána Guľu od jeho nedávneho nástupu do funkcie trénera výberu do 21 rokov.Guľa má popri reprezentačných povinnostiach ešte aj klubové, s MŠK Žilina ho čaká posledné ligové kolo na pôde Slovana Bratislava.citovala oficiálna internetová stránka SFZ nástupcu Pavla Hapala.uviedol 42-ročný tréner.Guľa tak v Moldavsku okúsi reprezentačnú premiéru. S Moldavcami má skúsenosť - v roku 2015 nastúpil so Žilinčanmi v 2. predkole Európskej ligy proti Dacii Kišiňov. Na jej štadióne triumfovali hráči MŠK 2:1.zakončil tréner.