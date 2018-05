Guľa bude trénovať futbalový tím SR do 21 rokov

Adrián Guľa, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

prehľad trénerov SR 21:



Milan Lešický (1993 – 1997)

Jozef Barmoš (1997 – 1998

Dušan Radolský (1998 – 2000)

Stanislav Griga (2000 – 2001)

Mikuláš Komanický (2002 – 2003)

Ladislav Jurkemik (2004)

Jozef Bubenko (2004 – 2005)

Ladislav Petráš (2006)

Jozef Barmoš (2007 – 2009)

Boris Kitka (2009 – 2010)

Ľubomír Nosický (2010 – 2011)

Ivan Galád (2011 – 2014)

Pavel Hapal /ČR/ (2015 – 2018)

Oto Brunegraf (2018)

Adrián Guľa (2018 -)

Adrián Guľa

narodenie: 29. júna 1975 (42 rokov), Nováky

hráčske pôsobenie: FK Nováky, ligový dorast Prievidza, Nováky /II. liga/, Opava /ČR/, Jablonec nad Nisou /ČR/, Viktoria Žižkov /ČR/, Matador Púchov, Inter Bratislava, Prievidza /II. liga/

trénerské pôsobenie: AS Trenčín (2009 - 2013), MŠK Žilina (2013 - 2018)

najväčšie úspechy: víťaz II. ligy 2010/2011, víťaz Fortuna ligy 2016/2017, najlepší tréner Fortuna ligy 2016/2017

Bratislava 7. mája (TASR) - Doterajší kouč MŠK Žilina Adrián Guľa bude novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov. Slovenský futbalový zväz (SFZ) ho angažoval na dokončenie tohto kvalifikačného cyklu ME a celý nasledujúci. V tomto cykle začal na lavičke Čech Pavel Hapal, ktorý zamieril do Sparty Praha, po marcovom asociačnom termíne ho nasledoval aj asistent Oto Brunegraf.Guľa doviedol v minulej sezóne Žilinu k majstrovskému titulu a o jeho služby bol záujem aj v zahraničí, spomínala sa predovšetkým Legia Varšava.povedal 42-ročný Guľa na pondelňajšej tlačovej konferencii, na ktorej ho oficiálne predstavili v novej funkcii.