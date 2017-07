Guliar Baran a štvrtkárka Zapletalová na MEJ s osobnými rekordami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky



juniorky



chôdza na 10.000 m: 1. Jana Smerdovová (ANA) 47:19,69 min, 2. Teresa Zureková (Nem.) 47:33,20, 3. Meryem Bekmezová (Tur.) 48:33,88, ... 13. Ema HAČUNDOVÁ 50:47,31, 19. Klaudia ŽÁRSKA (obe SR) 54:30,71



Výsledky kvalifikácií



juniorky



400 m, 4. rozbeh: 1. Kalyl Amarová (Fr.) 54,44 s, ... 5. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 55,29



juniori



guľa, skupina B: 1. Szymon Mazur (Poľ.) 20,07 m, ... 7. Adrián BARAN (SR) 18,05

Grosseto 20. júla (TASR) - V úvodnej finálovej disciplíne na 24. MEJ atlétov v talianskom Grossete sa z dvojice slovenských chodkýň na 10.000 m vzdialenosti darilo viac na 13. mieste Eme Hačundovej s časom 50:47,31 minúty, na 19. priečke skončila Klaudia Žárska (54:30,71). Zlato putovalo do Ruska zásluhou nezávislej atlétky Jany Smerdovovej (47:19,69). Do cieľa došlo 20 chodkýň, dve diskvalifikovali.V rozbehoch na 400 m zabojovala Emma Zapletalová. Síce jej úsilie v 3. rozbehu postupový efekt neprinieslo, no v 4. rozbehu si na 5. mieste zabehla osobný rekord 55,29 s. V celkovom súčte skončila na 20. mieste medzi 26 štvrtárkami.Osobný rekord si v kvalifikácii zlepšil aj guliar Adrián Baran výkonom 18,05 m. Rovnako ako Zapletalová mu však na postup nestačil, keď obsadil v sumáre 15. priečku z 24. Na postup mu chýbalo 43 cm.