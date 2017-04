Guľove parametre titulu: Kompaktnosť a ofenzíva, Antošík verí projektu

Na snímke tréner MŠK Žilina Adrián Guľa. Foto: FOTO TASR/Radovan Stoklasa Foto: FOTO TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Majiteľ futbalového klubu MŠK Žilina Jozef Antošík mu veril, dôveru mu vyjadril okrem iného predĺžením zmluvy do roku 2020 a urobil "majstrovsky". Štyridsaťjedenročný tréner Adrián Guľa s mladým mužstvom "šošonov" získal svoj prvý titul slovenského šampióna, pre klub spod Dubňa v ére samostatnosti už celkovo siedmy.Bývalý tréner AS Trenčín prišiel do Žiliny v roku 2013. Dostal zmluvu na 5 rokov a začalo sa takmer od základu s budovaním projektu mládežníckej akadémie. Poctivá robota ešte v sezóne 2014/15 ovocie nepriniesla (2. miesto), po minuloročnom piatom mieste už však Žilina v tomto ročníku 2016/17 nemala pod Tatrami konkurenciu. Hoci sa nevyhla zaváhaniam a prišli aj straty skúsených hráčov pre zranenia, tím pod Guľovým vedením ukázal kvalitu, sebavedomie, mentálnu odolnosť a zaslúžene získal titul.Guľa, bývalý futbalista Prievidze, SFC Opava, FK Jablonec, Púchova, Viktorie Žižkov či Interu Bratislava, v mixzóne po zápase žiaril radosťou, pôsobil uvoľnene a často žartoval.povedal médiám a dodal:Na margo očakávaných bujarých osláv tímu mladých chlapcov tréner nového šampióna iba podotkol:Hoci mal na konte viacero trénerských úspechov, v pohárovej Európe odohral veľa stretnutí, majstrovské zadosťučinenie prišlo až teraz.povedal a na už analytickejšiu otázku, aké rozhodujúce boli majstrovské parametre hry Žiliny, uviedol:Aj z majiteľa MŠK Jozefa Antošíka bola jasne cítiť spokojnosť a viera vo vytýčený a dokonaný klubový projekt:zhodnotil a na otázku, čo znamená tréner Adrián Guľa pre klub, odpovedal:Žilina čakala na titul od roku 2012. Aj preto, že stavila na mladých, a to potom logicky dlhšie trvá, kým sa dostaví úspech:Žilina opäť okúsi chuť Ligy majstrov, v ktorej si už dokonca zahrala aj skupinovú fázu 2010/11. Antošík by rád v širšom časovom horizonte dosiahol úspech aj na medzinárodnej scéne, takže v tomto smere nie sú na realizačný tím a hráčov žiadne veľké tlaky: