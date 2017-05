Gumáreň LingLong Tires nemajú Česi istú,Číňania sondujú aj v Košiciach

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Praha 22. mája (TASR) - Vedeniu čínskej pneumatikárne LinLong Tires sa v Česku páči, ale jeho rozhodovanie o novom závode sa nebude riadiť iba srdcom. Česko má konkurenciu v podobe troch lokalít v zahraničí - na severe Poľska, v slovenských Košiciach a Maďarsku.Tie si šéf spoločnosti LingLong Wang Feng minulý týždeň prezrel, definitívne sa však ešte nerozhodol, uviedol server iDNES.cz. Po vlažnom začiatku začalo Česko zvyšovať intenzitu rokovaní a na posledné stretnutie dorazil šéf CzechInvestu neplánovane z Číny do Prahy skôr.povedal Radek Grill, majiteľ internetového obchodu nejlevnejsipneu.cz, ktorý LingLong do Česka priviedol. Zatiaľ čo pre Česko hovoria dobré skúsenosti investorov a kvalifikovaná pracovná sila, proti najmä pozemok a doba povoľovania stavby. LingLong chce pre svoju pneumatikáreň za 13 miliárd Kč (490,51 milióna eur) ideálne 100 hektárov. Páčila sa mu priemyselná zóna v Mošnove, tá je však malá. Kraj mu ponúka priemyselnú zónu Barbora pri Karvinej, tá ale ešte nie je pripravená.Výška štátnej podpory je daná európskymi smernicami, napriek tomu môže LingLong dostať viac na Slovensku. Vláda SR firme ponúkla pozemky pri Košiciach. Podpora je naviazaná na mieru nezamestnanosti, tá je na východe Slovenska vyššia. Slovenská vláda navyše sľubuje, že povolenie zvládne rýchlejšie než v Česku. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa pre Slovensko namiesto Česka rozhodol Jaguar Land Rover.LingLong sa chce rozhodnúť v priebehu budúcich troch mesiacov. Stavba by mala zabrať približne 1,5 roka, je však otázkou, ako dlho bude trvať získanie všetkých povolení.