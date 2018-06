GUnaGU chystá premiéru hry Horúce leto 68, predstaví sa aj Krónerová

Na archívnej snímke Zuzana Kronerová. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 6. júna (TASR) - Titulom Horúce leto 68 (ako sme utekali) si v bratislavskom divadle GUnaGU pripomenú 50. výročie invázie ruských tankov do Československa. Premiéru hry Viliama Klimáčka o tom, ako chutí sloboda, uvedie v utorok 12. júna, mimoriadne potom aj 21. augusta.Hra pre Zuzanu Kronerovú bola napísaná k 50. výročiu najdramatickejšej udalosti našich novodobých dejín - invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa 21. augusta 1968. Rozpráva príbeh troch žien, ktoré pre inváziu aj so svojimi rodinami emigrujú do rôznych krajín sveta, aby sa nakoniec stretli v kanadskom Toronte. Okrem iných ťaživejších problémov sa im vo svete už nedarí variť jedlá ako doma, lebo tam nedostať naše suroviny. Tým sa toto zdanlivo nedôležité spomínanie na chuť domácich špecialít stáva metaforou o tom, ako chutí domov a aká je vlastne vôňa slobody.Autor hru napísal podľa osudov skutočných žien. Erika (Zuzana Kronerová) je manželka evanjelického farára, ktorého tu odmietajú vysvätiť a ktorý preto vyštuduje herectvo na VŠMU a stane sa hlásateľom rozhlasu. Práve on hlási do éteru legendárnu výzvu o obsadení nášho štátu cudzími tankami. Petra (Marta Maťová) je mladá lekárka, ktorú rodičia radšej pošlú do cudziny, aby ju zachránili, ale kým jej tam uznajú slovenský diplom, umýva v reštaurácii taniere. A Soňa (Gabriela Dzuríková) je mladé židovské dievča, ktoré sa vybralo na brigádu do Izraela, ktorú zorganizoval spisovateľ Ladislav Mňačko. Odvtedy týmto mladým ľuďom hovorili "Mňačkove deti". A na brigáde v ďalekom svete ich zastihne správa o prepadnutí Československa.Réžie inscenácie svojej novej hry sa opäť ujal sám autor Viliam Klimáček. Kostýmy navrhla Simona Vachálková, scénu Michal Lošonský. Autorom hudby je Slavo Solovic.