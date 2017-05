Guru českého bigbeatu Petr Janda jubiluje

V roku 1942 sa narodil český gitarista, spevák a líder legendárnej skupiny Olympic PETR JANDA. Foto: TASR/Lukáš Furcoň V roku 1942 sa narodil český gitarista, spevák a líder legendárnej skupiny Olympic PETR JANDA. Foto: TASR/Lukáš Furcoň

Praha/Bratislava 1. mája (TASR) – Populárny spevák, gitarista a hudobný skladateľ Petr Janda jubiluje, v utorok 2. mája bude mať 75 rokov. Meno českej rockovej legendy je vnímané ako synonymum skupiny Olympic.Narodil sa 2. mája 1942 v Prahe počas Protektorátu Čechy a Morava (dnes Česko). Od detstva sa venoval hudbe. Hral na husle, gitaru, klarinet a spieval v detskom rozhlasovom zbore. Absolvoval Konzervatórium Jaroslava Ježka v Prahe, kde vyštudoval odbor skladba. Ako gitarista začal vystupovať v roku 1961 so skupinou Sputnici, krátko potom viedol vlastný Big Beat Quintet, potom vstúpil do kapely Karkulka, ktorá sa vzápätí rozpadla na dve telesá a jedným z nich sa stala skupina Olympic. Olympic v tejto dobe sprevádzal aj iných spevákov a môžeme ho počuť na prvých nahrávkach Karla Gotta či Yvonny Přenosilovej. S Olympicom začínal aj Miki Volek alebo Pavel Bobek. Skupina Olympic dvakrát skončila, dvakrát sa na koncertné pódiá Petr Janda a spol. vrátili.Petr Janda prevzal vedenie skupiny v roku 1965 a okrem hry na gitaru sa začal uplatňovať aj ako spevák a skladateľ. V apríli toho istého roku prišiel do skupiny gitarista Ladislav Klein. Janda a spol. začali skladať prvé vlastné piesne a hlavne - začali spievať. V štúdiu nahrali 1. novembra 1965 prvý veľký hit – skladbu Dej mi víc své lásky. Hudbu zložil Petr Janda, text napísal basový gitarista Pavel Chrastina – ale s jedným zásahom Petra Jandu – text Nosit v létě zimní šálu vymenil za Sjet po zadku holou skálu. Prvýkrát ju zahrali na koncerte v Hořoviciach a museli ju trikrát opakovať. Úspech skladby Dej mi víc své lásky bol obrovský. V pražskom divadelnom klube Olympik, kde mala skupina zázemie, pôsobila aj dvojica Miloslav Šimek – Jiří Grossmann. Títo dvaja páni boli iniciátormi ankety o najväčšie osobnosti rockovej scény. Prvýkrát dávali ceny za rok 1965. Petr Janda sa stal "bítmenom roka", a zároveň najlepším spevákom aj gitaristom.Zásadný zlom pre Olympic znamenala spolupráca s textárom Zdeňkom Rytířom a ich opus Prázdniny na Zemi. V 80. rokoch 20. storočia potom prišiel úspešný projekt Ulice a s ním aj komunistická cenzúra. Po páde komunistického režimu Petr Janda skupinu Olympic rozpustil. Posledný koncert odohrala skupina v apríli 1993 v Prahe. O rok neskôr však Olympic opäť začal fungovať. O tom, že skupina Petra Jandu je stále na výslní hovoria vypredané koncerty.V ankete popularity získala hudobná formácia Olympic v rokoch 1981 až 1983 ocenenie Zlatého slávika a v roku 1985 vyhrala zlatú Bratislavskú lýru. Českého slávika získala skupina v rokoch 1999, 2000 a 2001.Petr Janda je autorom asi 350 piesní, ktoré písal predovšetkým pre Olympic. V roku 1993 bol Akadémiou českej populárnej hudby uvedený Petr Janda do Siene slávy. Počas svojej kariéry nahral iba dva sólové projekty. Prvý album pod názvom Co je dobrý a co zlý mu vyšiel až v roku 1998, druhý s názvom Jednou jó, jednou né o desať rokov neskôr.České vydavateľstvo Supraphon vydalo v apríli tohto roku k jeho 75. narodeninám CD pripomínajúce práve jeho sólové projekty pod názvom Ještě držím pohromadě/Best Of.Guru českého bigbeatu Petr Janda sa okrem Olympicu venuje aj producentskej práci, má vlastné nahrávacie štúdio Propast.