Guterres: Ak USA ustúpia od svojej zahraničnej politiky,budú nahradené

Na archívnej snímke António Guterres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. júna (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok varoval, že ak Spojené štáty ustúpia z mnohých aspektov svojej zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov, nevyhnutne ich miesto zaujme niekto iný, čo nebude dobré ani pre samotné USA, ani pre svet. Informuje o tom agentúra AP.Guterres zároveň zdôraznil, že navrhované škrty v príspevkoch americkej vlády do OSN budú katastrofálne a vytvorí sa týmGuterres prízvukoval, že sa neobáva vzoprieť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi; ostro skritizoval už odstúpenie Spojených štátov od parížskej klimatickej dohody. Dodal však, že mobilizácia americkej podnikateľskej sféry a občianskej spoločnosti v záujme podpory tejto dohody jeŠéf OSN vyjadril obavy z možnej priamej konfrontácie medzi Spojenými štátmi a Ruskom ohľadom Sýrie. Generálny tajomník tiež oznámil, že plánuje čoskoro navštíviť Washington, kde chce s členmi Kongresu hovoriť o význame podpory OSN zo strany USA ako najväčšieho prispievateľa do tejto svetovej organizácie.