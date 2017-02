Guterres: Izraelský zákon je v rozpore s medzinárodným právom

Nový generálny tajomník OSN António Guterres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 7. februára (TASR) - Izraelský zákon, ktorým krajina spätne legalizuje okolo 4000 príbytkov pre židovských osadníkov v okupovanom Predjordánsku, aj keď boli postavené protiprávne na súkromných pozemkoch Palestínčanov, je v rozpore s medzinárodným právom, domnieva sa generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres, ktorý súčasne v tejto súvislosti vyjadril hlboké poľutovanie nad pondelkovým schválením tejto legislatívnej normy v Knesete.Podľa dnešného Guterresovho komuniké bude mať prijatie zákona pre Izrael podstatné právne dôsledky.Generálny tajomník OSN súčasne konštatoval, že sa treba vyhnúť opatreniam, ktoré môžu zmariť úsilie medzinárodného spoločenstva o riešenie blízkovýchodného konfliktu vznikom dvoch štátov, a všetky s tým súvisiace otázky treba riešiť cestou rokovaní.Zákon podporilo v treťom a zároveň poslednom čítaní 60 zo 120 poslancov Knesetu, 52 hlasovalo proti. Zostávajúci zákonodarcovia vrátane premiéra Benjamina Netanjahua neboli prítomní v rokovacej sále.Ultrapravicoví politici chceli prijatím tejto právnej normy, ktorá predpokladá odškodnenie palestínskych vlastníkov pôdy, zabrániť ďalšiemu vysťahovaniu nelegálnych osád.Zákon, ktorý môže ešte zrušiť izraelský najvyšší súd, sa zatiaľ týka 16 osád na Západnom brehu Jordánu. Štátu umožňuje konfiškáciu súkromných pozemkov Palestínčanov, na ktorých si židovskí osadnícipostavili domy. Ich majitelia nimi nemôžu disponovať až do konečného rozhodnutia o budúcom štatúte príslušného územia, prináleží im však finančné odškodnenie alebo - ak je to možné - kompenzácia vo forme alternatívneho pozemku.Generálny prokurátor Avichaj Mandelblit však varoval, že nový zákon porušuje izraelské právo, a avizoval, že ho nebude obhajovať na súdoch. Vyjadril tiež obavu, že by mohol podnietiť žaloby na Izrael podané na Medzinárodnom trestnom súde.Vo viac ako 200 osadách v Predjordánsku a vo východnom Jeruzaleme žije približne 600.000 Izraelčanov. Izrael rozlišuje medzi osadami povolenými vládou a nelegálnym osídlením, ktoré je legalizované spätne zákonom. Z medzinárodného hľadiska sú ale všetky takéto osady nelegálne a predstavujú prekážku pre blízkovýchodný mierový proces.