Guterres má vo vedení OSN viaceré ženy

Na snímke dezignovaný generálny tajomníka OSN António Guterres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. decembra (TASR) - Novozvolený generálny tajomník Organizácie Spojených národov - bývalý portugalský premiér António Guterres, ktorý sa ujme funkcie 1. januára - povolal do vedenia svetovej organizácie viaceré ženy.V poradí deviaty muž šéfujúci OSN v jej dejinách tak splnil prísľuby, podľa ktorých sa počas svojho päťročného mandátu chce zaslúžiť o rovnomernejšie rodové a geograficky vyváženejšie obsadenie vedúcich pozícií svetovej organizácie.Za svoju námestníčku vymenoval Portugalčan doterajšiu nigérijskú ministerku životného prostredia Aminu J. Mohammedovú (55).Ide o ženu, ktorá pôsobila ako špeciálna poradkyňa pre trvalo udržateľný rozvoj Guterresovho predchodcu vo funkcii, Juhokórejčana Pan Ki-muna. Predtým riadila Centrum pre riešenia rozvojovej politiky a ako vysokoškolská pedagogička pôsobila na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Mohammedová - matka šiestich detí - nahradí vo funkcii švédskeho diplomata Jana Eliassona, ktorý podobne ako Pan Ki-mun končí svoje pôsobenie vo vedení OSN.Šéfkou Guterresovho kabinetu bude kariérna diplomatka Maria Luiza Ribeirová-Viottiová (62) z Brazílie, ktorá má skúsenosti z diplomacie od roku 1976. V období rokov 2007-11 pôsobila ako veľvyslankyňa pri OSN a v rokoch 2013-16 ako veľvyslankyňa v Nemecku. Je absolventkou štúdia ekonómie a následne diplomatickej akadémie a má jedného syna. Viottiová, rodáčka z mesta Belo Horizonte, je skúsenou diplomatkou s množstvom kontaktov medzi kolegami.Novozriadenú funkciu poradkyne pre politické otázky by podľa Guterresových predstáv mala prevziať ďalšia žena, Kchang Kchjung-wha z Kórejskej republiky. Od roku 2013 bola námestníčkou generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti a aktuálne pôsobila ako šéfka prechodného tímu novozvoleného šéfa svetovej organizácie. Je trojnásobnou matkou, študovala vo vlasti i v USA a v diplomacii pôsobí po spolupráci s viacerými firmami od roku 1998.Medzi 12 konkurentmi, ktorých Guterres v súboji o post šéfa OSN porazil, bolo sedem žien. Niektoré členské krajiny organizácie - ale aj mimovládne organizácie či občianske skupiny - sa intenzívne zasadzovali za zvolenie prvej generálnej tajomníčky tejto organizácie.Na sklonku júna 2016 tvorili ženy 34,8 percenta zo 40.131 členov sekretariátu OSN.