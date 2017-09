Guterres: Nesmieme zaspať a dostať sa do vojny so Severnou Kóreou

Na snímke Generálny tajomník OSN António Guterres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 19. septembra (TASR) - Strach z jadrovej hrozby nie je abstraktný aso Severnou Kóreou. Generálny tajomník OSN António Guterres to povedal dnes pri otvorení Všeobecnej rozpravy 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, ktorá sa začala v New Yorku.Guterres odsúdil jadrové testy Severnej Kórey a vyzval všetkých členov OSN, aby konali v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, vzťahujúcimi sa na túto krajinu, uviedla agentúra DPA.Iba pokračujúca jednota v rámci Bezpečnostnej rady OSN povedie k denuklearizácii Kórejského polostrova a možnosti dosiahnuť diplomatický vzťah s Pchjongjangom.varoval šéf OSN a dodal, že riešenie musí byť politické.pokračoval Guterres. Podčiarkol, že dnešný svet je vystavený mnohým vážnym výzvam vrátane rastúcej neistoty, rastúcej nerovnosti, šírenia konfliktov a meniaceho sa podnebia.