Guterres porazil Lajčáka, čoskoro preberie štafetu od týchto šéfov OSN

New York 30. decembra (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) 6. októbra 2016 oficiálne navrhla 193-člennému Valnému zhromaždeniu OSN za nového generálneho tajomníka tejto medzinárodnej inštitúcie niekdajšieho portugalského premiéra a bývalého vysokého komisára OSN pre utečencovValné zhromaždenie OSN ho do tejto funkcie zvolilo 13. októbra 2016. Guterres zložil sľub ako nový generálny tajomník OSN a stal sa v poradí deviatym šéfom medzinárodnej organizácie. Funkcie sa oficiálne ujme 1. januára 2017, keď sa jeho predchodcovi Pan Ki-munovi skončí druhý päťročný mandát. Tento portugalský diplomat vyšiel ako favorit zo šiestich kôl neoficiálneho hlasovania o kandidátoch v BR OSN. Kandidátov bolo celkovo 13 - sedem žien a šesť mužov vrátane ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka.Sekretariát OSN je obslužným orgánom OSN. Na jeho čele stojí generálny tajomník OSN, ktorý je vymenúvaný Valným zhromaždením OSN na základe odporučenia Bezpečnostnej rady OSN na päťročné funkčné obdobie.Doteraz stálo na čele medzinárodného spoločenstva osem mužov: Nór Trygve Lie (1946-52), Švéd Dag Hammarskjöld (1953-61), Mjanmarčan Sithu U Thant (1961-71), Rakúšan Kurt Waldheim (1972-81), Peruánec Javier Pérez de Cuéllar (1982-91), Egypťan Butrus Butrus-Ghálí (1992-96), Ghančan Kofi Annan (1997-2006) a Juhokórejčan Pan Ki-mun (2007-16).TASR prináša prehľad doterajších generálnych tajomníkov OSN:Do obdobia jeho pôsobenia spadala grécka občianska vojna, kašmírsky konflikt, začiatky palestínskeho problému i kórejského konfliktu. Najvýznamnejším incidentom bola kórejská vojna (1950-53). Keďže sa Lie zasadzoval za energický zásah OSN, stratil podporu Sovietskeho zväzu a nakoniec odstúpil z funkcie.Počas jeho pôsobenia sa uskutočnilo ľudové povstanie v Maďarsku (1956) a bola aj suezská kríza, ukončená za pomoci nasadenia mierových jednotiek OSN pod jeho vrchným vedením. Keď už sa črtalo vyriešenie krízy v Kongu - ako výsledok Hammarskjöldovho úsilia - zomrel pri havárii lietadla za nevyjasnených okolností. Počas letu jeho lietadlo typu DC-6B v noci zo 17. na 18. septembra 1961 havarovalo blízko Ndoly v severnej Rodézii (dnes Zambia). Závery oficiálneho vyšetrovania spochybnila správa, podľa ktorej sa v telách dvoch zo 16 obetí našli náboje. Bol to dôkaz toho, že na lietadlo niekto strieľal. V lietadle spolu s ním zahynul aj slovenský diplomat Vladimír Fábry. Hammarskjöldovi, ktorý je dodnes všeobecne považovaný za najvplyvnejšieho šéfa OSN, ešte v roku 1961 udelili Nobelovu cenu za mier in memoriam. Od roku 1974 sa táto cena posmrtne už neudeľuje.Pôsobil zmierlivo v kubánskej a konžskej kríze, vo vietnamskej vojne i v cyperskom konflikte. Negatívne bolo hodnotené jeho rozhodnutie o stiahnutí jednotiek OSN zo Sinajského polostrova, ktoré v roku 1967 umožnilo vypuknutie tzv. šesťdňovej vojny. Zaslúžil sa o to, že OSN na konci jeho mandátu vstúpila do obdobia, keď sa vo svojich akciách stala účinnejšou a sebavedomejšou.dokázal aspoň trochu zo svojho, čo je jeho historickou zásluhou.Medzi jeho zásluhy možno zarátať rozprúdenie humanitných akcií OSN v Bangladéši, prínos k zníženiu nebezpečenstva vojny na Blízkom východe - mierové sily OSN - a sprostredkovateľskú úlohu v cyperskej kríze. Za neúspech počas jeho pôsobenia sa považuje jeho iniciatíva v americko-iránskom rukojemníckom konflikte. V roku 1973, v druhom roku jeho funkčného obdobia, boli do medzinárodného spoločenstva prijaté Spolková republika Nemecko a Nemecká demokratická republika. V roku 1976 mu bol úrad predĺžený o ďalšie funkčné obdobie, no v roku 1981 bola jeho kandidatúra na tretie obdobie vetovaná Čínou.Po počiatočných neúspechoch, napríklad v súvislosti s falklandským konfliktom v roku 1982, sa mohol pochváliť úspechmi v úsilí o mierové urovnanie konfliktu: ukončená bola vojna v Perzskom zálive medzi Iránom a Irakom, ako aj konflikt v Afganistane - obe v roku 1988. Podarilo sa mu doviesť do konca riešenie namíbijskej otázky, začatú Kurtom Waldheimom. V roku 1991 dokázal presvedčiť libanonských šiitov, aby prepustili západných rukojemníkov. Na stiahnutie Iraku z obsadeného Kuvajtu v roku 1991 nemal dosah. Za svojepovažoval Pérez de Cuéllar to, že nemohol rozhýbaťGenerálnym tajomníkom OSN sa stal ako prvý Afričan, prvý Egypťan a prvý Arab. Popri jazykových predpokladoch, plynulom ovládaní arabčiny, francúzštiny a angličtiny, si vybudoval povesť vynikajúceho organizátora a obratného vyjednávača. Od začiatku ho podporovalo Francúzsko; USA vetovali jeho znovuzvolenie na tento post. Označuje sa za najkontroverznejšiu postavu OSN od obdobia, keď organizácii šéfoval v 70. rokoch 20. storočia Kurt Waldheim. Okrem transformácie OSN čelil problémom spojeným s jednotkami organizácie a udalosťami napríklad v Somálsku alebo v bývalej Juhoslávii. Nedošlo ani k medzinárodnej zhode o úlohe jednotiek OSN po ukončení studenej vojny. Najväčšími kritikmi jeho práce boli USA, ktoré dospeli až k odopretiu finančnej podpory Organizácii Spojených národov. Výsledkom postoja USA bolo nezvolenie Butrusa-Ghálího na druhé funkčné obdobie.Jeho prioritou vo funkcii generálneho tajomníka OSN bola revitalizácia organizácie pomocou komplexných reforiem - programov posilnenia tradičnej práce OSN v oblastiach rozvoja a udržiavania medzinárodného mieru a bezpečnosti, posilnenia ochrany ľudských práv, právneho štátu a rovnosti, ako aj tolerancie a ľudskej dôstojnosti, zakotvených v Charte OSN. Chcel oživiť dôveru verejnosti k OSN prijatím nových partnerov. V apríli 2000 vydal Správu milénia, nazvanú Sme ľudia: Úloha OSN v 21. storočí, v ktorej apeloval na členské štáty OSN, aby sa zamerali na odstránenie chudoby a sociálnej nerovnosti, zlepšenie vzdelanostnej úrovne, boj proti AIDS, ochranu životného prostredia a ochranu ľudí pred konfliktami a násilím. Táto správa vytvorila základ pre spoločnú deklaráciu prijatú hlavami štátov a vlád na Miléniovom summite OSN v New Yorku v septembri 2000. Za prácu v prospech lepšie organizovaného a mierového sveta získal generálny tajomník OSN Kofi Annan 10. decembra 2001 Nobelovu cenu mieru.Na post generálneho tajomníka OSN nastúpil Pan Ki-mun po 35 rokoch v diplomacii Južnej Kórey. Vystupoval jemne a mierne a cenil si vzťahy s inými ľuďmi. Niektorí o ňom hovorili ako o rodenom diplomatovi so schopnosťou nerobiť si nepriateľov. On však povedal, že robil to, čo chcel, pretože považuje osobné stretnutia svetových politikov za zásadné pre ukončenie konfliktov alebo záležitostí, ako sú klimatické zmeny či boj proti chudobe. Roky potláčal hnev z politikov, ktorí bez prestaniav Sýrii, porušujú ľudské práva a bránia dodávkam humanitárnej pomoci hladujúcim ľuďom. Za hlavnú prioritu svojho desaťročného pôsobenia vo funkcii označil zmenu klímy a parížsku klimatickú dohodu.