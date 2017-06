Guterres: Rokovania o zjednotení Cypru zatiaľ viaznu

Na snímke António Guterres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Crans-Montana/Nikózia 30. júna (TASR) - Rokovania o opätovnom zjednotení Cypru napredujú pomaly a mnoho problémov zatiaľ zostáva nevyriešených. Generálny tajomník OSN António Guterres to konštatoval dnes na summite vo švajčiarskom horskom stredisku Crans-Montana, kde sa od stredy stretávajú predstavitelia cyperských Grékov a Turkov so zástupcami tzv. ochranných mocností - Grécka, Turecka a Británie.povedal šéf OSN po dnešnom príchode na summit, kde vo štvrtok došlo k určitému posunu. Ako uviedli zdroje z prostredia rokovaní, na ktoré sa odvoláva agentúra DPA, Turecko pripustilo prinajmenšom čiastočný odsun svojich vojakov z Cypru, kde obyvatelia tureckej národnosti tvoria oproti Grékom menšinu.Prítomnosť približne 35.000 tureckých vojakov na severe etnicky rozdeleného Cypru je jedným z kľúčových bodov rokovaní o zjednotení, ktoré prebiehajú pod záštitou OSN. Svojich vojakov majú na ostrove aj Grécko a Británia ako bývalá koloniálna veľmoc.Podľa vyjadrenia prezidenta Cyperskej republiky Nikosa Anastasiadisa, ktoré priniesla agentúra CNA, Turecko vznieslo požiadavku, aby sa po zjednotení vzťahovali na tureckých občanov žijúcich na Cypre štyri slobody EÚ, teda sloboda pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu, čo však cyperskí Gréci odmietajú.Cyprus je rozdelený na etnickom základe od invázie Turecka v roku 1974, ktorá bola reakciou na štátny prevrat s cieľom pripojiť ostrov ku Grécku. Výsledkom rokovaní, ktorých prebiehajúce kolo potrvá do 7. júla, má byť dohoda o vytvorení federácie tvorenej dvoma územnými celkami.