Guterres: Utečenecká kríza Rohingov v Mjanmarsku je nočnou morou

Moslimskí Rohingovia, ktorí smerujú do Bangladéša do utečeneckého tábora. 28. septembra 2017. Bangladéš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 29. septembra (TASR) - Mjanmarský poradca pre národnú bezpečnosť odmietol vo štvrtok tvrdenia o prebiehajúcich etnických čistkách vo svojej krajine zatiaľ čo generálny tajomník OSN António Guterres označil utečeneckú krízu Rohingov za "nočnú moru", uviedla agentúra DPA.Guterres vystúpil na prvom otvorenom zasadnutí OSN o Mjanmarsku od vypuknutia exodu viac než pol milióna moslimských Rohingov z Mjanmarska do susedného Bangladéša, ktorý sa začal pre niekoľkými týždňami.Podľa Guterresa je utečenecká kríza Rohingov v Mjanmarsku nočnou morou ľudských a humanitárnych práv.Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová navrhla, aby štáty dodávajúce zbrane mjanmarskej armáde, svoje obchody zastavili pokým sa neskončí násilie prebiehajúce v Jakchainskom štáte.Mjanmarský poradca pre národnú bezpečnosť vo svojom prejave uviedol, že. "Náboženské skupiny žili veľa seba v harmónii celé dejiny - situácia, ktorá sa dnes deje, je dôsledkom terorizmu a nie náboženstva," vysvetlil.Utečencov, ktorí utiekli z Mjanmarska, je podľa bangladéšskeho veľvyslanca pri OSN Masuda Bin Momena také množstvo, že situácia je neudržateľná. OSN preto požiadal o vytvorenie tzv. bezpečných zón pre Rohingov nachádzajúcich sa stále v Mjanmarsku." povedal.Diplomati a vysokopostavení zamestnanci OSN mali vo štvrtok naplánovanú cestu do Jakchainského štátu v severozápadnom Mjanmarsku, ktorý je epicentrom tohto konfliktu. Let ale v dôsledku zlých poveternostných podmienok preložili na pondelok, oznámilo mjanmarské ministerstvo informácií.