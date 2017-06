Guvernér Rusnok: Česko je na euro pripravené

Jíří Rusnok na archívnej fotografii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 21. júna (TASR) - Česko je na prijatie eura pripravené a zvládlo by ho. Bolo by ale dobré predtým ešte znížiť rozdiel medzi cenami a mzdami, povedal guvernér Českej národnej banky (ČNB) Jiří Rusnok. Zároveň ale kritizoval projekt Bankovej únie, teda dohľadu nad finančným trhom v rámci eurozóny, ktorý označil za nedopracovaný.povedal Rusnok.V súčasnosti je podľa Rusnoka doháňanie úrovne eurozóny, minimálne v prípade miezd, pomerne slušnédodal guvernér.Pre prijatie eura by mal štátny rozpočet podľa Rusnoka podstúpiť reformu. Prijatím eura sa ČR zbaví vlastnej menovej politiky, ktorá okrem iného pomáha regulovať vplyv ekonomického cyklu.uviedol.Ďalším problémom je podľa neho dohľad nad finančným trhom v rámci eurozóny. Projekt Bankovej únie sprevádza podľa Rusnoka veľká byrokracia. Záchranný fond, navyše, nemá dostatok peňazí na riešenie prípadných kríz a neexistuje ani zhoda na vytvorenie systému európskeho poistenia vkladov.Guvernér ČNB okrem toho povedal, že súčasné posilňovanie koruny, ak bude pokračovať, môže byť dôvodom na pomalšie zvyšovanie úrokových sadzieb. Aktuálna prognóza ČNB počíta s prvým rastom úrokových sadzieb v 3. štvrťroku. V utorok (20.6.) člen bankovej rady Marek Mora povedal, že ČNB by mohla odsunúť zvýšenie úrokových sadzieb až za 3. štvrťrok, pokiaľ koruna bude naďalej posilňovať podobným tempom ako v ostatných dňoch a týždňoch.Čo sa týka eur nakúpených v rámci intervencií, ČNB ich plánuje investovať, aby dosiahla vyššie výnosy, uviedol Rusnok. Cieľom je obmedziť straty z precenenia rezerv. Môže tak urobiť napríklad presunom časti rezerv z menej výnosných eur na doláre alebo nákupom kvalitných dlhopisov.