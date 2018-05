Guvernér štátu Missouri odstupuje v dôsledku škandálov

Eric Greitens, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jefferson City 30. mája (TASR) - Americký republikánsky politik s oznámil v utorok svoje rozhodnutie odstúpiť z funkcie guvernéra štátu Missouri po tom, ako poznačili jeho pôsobenie sexuálna aféra a otázky okolo financovania politickej kampane. Informovala o tom agentúra AP.Voči tomuto bývalému príslušníkovi elitného vojenského útvaru Navy SEAL a absolventovi univerzity v Oxforde je v súčasnosti vedených viacero vyšetrovaní. Zákonodarný zbor v Missouri začal pred necelými dvoma týždňami zvažovať možné odvolanie guvernéra z funkcie prostredníctvom tzv. impeachmentu. Samotný Greitens (44) však popiera, že by sa dopustil trestného činu.V prípade mimomanželského pomeru so svojou bývalou kaderníčkou, ktorý mal ešte pred zvolením za guvernéra v roku 2016, bol Greitens vo februári obvinený zo zasahovania do súkromia, neskôr však bolo toto obvinenie stiahnuté. V apríli ho zase prokuratúra obvinila z neprípustného spôsobu financovania jeho predvolebnej kampane v roku 2016.Greitensova demisia nadobudne platnosť v piatok, načo prevezme kompetencie guvernéra Missouri jeho doterajší námestník Mike Parson.