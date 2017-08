Guvernér Virgínie zakázal demonštrácie pri spornom pamätníku

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Richmond 19. augusta (TASR) - Guvernér amerického štátu Virgínia podpísal v piatok výkonné nariadenie, ktoré dočasne zakazuje akékoľvek demonštrácie pri pamätníku konfederačného generála Roberta Edwarda Leea v tamojšom hlavnom meste Richmond. Takýto krok označil za potrebný po tom, ako minulý víkend prerástol do násilností pochod belošských nacionalistov, ktorí protestovali proti zámeru odstrániť Leeovu sochu vo virgínijskom meste Charlottesville.Guvernér Terry McAuliffe podľa agentúry AP argumentoval "bezpečnostným rizikom" vyplývajúcim z umiestnenia predmetného pamätníka v Richmonde. Ide totiž o kruhový objazd na významnom bulvári, kde sa nachádzajú aj ďalšie sochy pripomínajúce éru občianskej vojny, keď bol Richmond hlavným mestom tzv. Konfederácie.Skupina podporujúca zachovanie miestnych konfederačných pamätníkov začiatkom týždňa odvolala svoj zámer usporiadať budúci mesiac demonštráciu, a to vzhľadom na možnosť vypuknutia násilia.Starosta Charlottesville medzitým vyzval guvernéra Virgínie na zvolanie mimoriadnej schôdze štátneho zákonodarného zboru, ktorý by mal odsúhlasiť odstránenie Leeovej sochy v tomto meste. Po udalostiach z minulého víkendu, keď v tomto meste vypukli potýčky medzi skupinami hlásajúcimi nadradenosť bielej rasy a ich odporcami, pričom jedna osoba zahynula pri útoku autom, sa totiž podľa neho z takýchto objektov stávajú "bleskozvody".Mesto Charlottesville musí reagovať, aby, citovala starostu Mika Signera agentúra AP.Americká konferencia starostov v piatok oznámila, viac ako 250 jej členov podpísalo dohovor o spoločnom boji proti nenávisti, extrémizmu a bigotnosti. Republikán Shane Bemis, starosta mesta Gresham v Oregone, sa vyjadril, že takýto dohovor je potrebný po tom, ako prezident Donald Trump nedokázal, keď pripísal zodpovednosť za násilností v Charlottesville obom táborom demonštrantov.Pochodom v Charlottesville mali belošskí nacionalisti vyjadriť svoj nesúhlas s odstránením pamätníka venovaného konfederačnému generálovi Leeovi, ktorého Američania spájajú s otrokárstvom a ideológiou nadradenosti belošskej rasy. Udalosti v tomto meste urýchlili vlnu rušenia takýchto pamätníkov na celom území Spojených štátov. Trump to komentoval slovami, že