Guvernérka Tokia vstupuje do politiky svojou Strana nádeje

Tokio 25. septembra (TASR) - Tokijská guvernérka Juriko Koikeová dnes vyhlásila, že bude stáť na čele novej národnej politickej strany, ktorá má byť v októbrových predčasných parlamentných voľbách konkurentom vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP) japonského premiéra Šinzóa Abeho.Koikeová, ktorá svoje politické zoskupenie nazvala Strana nádeje, sa podľa agentúry Reuters stala vážnou hrozbou pre Abeho po tom, ako sa pred rokom stala guvernérkou hlavného mesta a v júli získala kandidátov, ktorí predstaviteľov LDP vo voľbách do tokijského metropolitného zhromaždenia drvivo porazili.uviedla Koikeová na tlačovej konferencii prenášanej televíznymi stanicami.Koikeová (65) je exministerkou obrany a bývalou členkou LDP.Abe momentálne ťaží z vyššej voličskej podpory a rozkolov v opozícii, ale ak vo voľbách stratí veľa poslaneckých kresiel, mohlo by to viesť i k strate jeho vedúceho postavenia v strane.Podľa najnovšieho prieskumu denníka Nikkei šimbun by LDP podporilo 44 percent voličov, zatiaľ čo hlavnej opozičnej Demokratickej strane (DP) a Koikeovej strane by voliči odovzdali zhodne osem percent hlasov.Parlamentné voľby sa budú v Japonsku konať 22. októbra - o rok predčasne -, pričom Abe rozpustí dolnú komoru parlamentu už tento štvrtok, informuje stanica BBC.Analytici jeho krok vnímajú ako pokus využiť obnovenú podporu a oslabené postavenie opozície. Abeho podpora bola niekoľko mesiacov prudko zasiahnutá sériou škandálov a nepopulárnych opatrení.Všeobecne sa očakáva, že Abe na začiatku predvolebnej kampane prisľúbi väčšie výdavky na školstvo a detskú opateru, zotrvanie pri tvrdom postoji voči KĽDR a zmenu pacifistickej ústavy.