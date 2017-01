Gwen Stefani a Pharrella Williamsa žalujú za plagiátorstvo

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Dvojica údajne v singli Spark The Fire bez povolenia použila refrén skladby Who's Got My Lightah od formácie L.A.P.D.BRATISLAVA 15. januára (WebNoviny.sk) - Americká speváčka Gwen Stefani a jej kolega Pharrell Williams čelia žalobe za údajné porušenie autorských práv. Dvojicu zažaloval istý Richard Morrill, ktorý v rokoch 1989 až 1992 pôsobil ako spevák v dnes už nefungujúcej kapele L.A.P.D..Morrill tvrdí, že skladba Spark The Fire, ktorú spoločne zložili Stefani a Williams, má veľmi podobný refrén ako pieseň Who's Got My Lightah od spomínanej formácie L.A.P.D..Skladba Spark The Fire, ktorú Williams aj produkoval, sa mala pôvodne nachádzať na speváčkinom albume This Is What The Truth Feels Like (2016), no nakoniec ju tam nezaradili. Pieseň však vyšla v decembri 2014 ako samostatný singel. Morrill v žalobe uviedol, že skladbu Who's Got My Lightah pustil Stefani v roku 1998, keď jej farbil a upravoval vlasy.Členke kapely No Doubt sa údajne zapáčila, a tak jej Morrill venoval CD, na ktorom sa nachádzala. V roku 2009 potom nahral novú verziu s názvom Who's Got My Lighter.V decembri 2014 sa dozvedel, že Stefani a Williams vystúpili v televíznej súťaži The Voice so skladbou Spark The Fire, v ktorej sa podľa neho dopustili plagiátorstva. Morrill preto oboch interpretov zažaloval, pričom v žalobe menuje aj speváčkinu spoločnosť Harajuku Lovers a vydavateľstvo Interscope Records. Súdnou cestou chce získať časť z 25 miliónov dolárov, ktoré Stefani údajne vďaka tomuto singlu zarobila.Informácie pochádzajú z webstránky www.aceshowbiz.com a archívu agentúry SITA.