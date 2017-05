Gymnázium na Pankúchovej reaguje na potreby spoločnosti

Na ilustračnej snímke mestská časť Bratislava-Petržalka Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 7. mája (TASR) – Presne tak, ako to spoločnosť vyžaduje, tak sa treba nejakým spôsobom prispôsobiť podmienkam. Aj taká je filozofia vedenia Gymnázia na Pankúchovej ulici v bratislavskej Petržalke, ktoré svojou študijnou ponukou dokáže od začiatku fungovania školy prilákať žiakov.," hovorí riaditeľka Ľubomíra Kováčová s tým, že žiaci by ale nemali zabúdať na to, že sa učia pre život a nie školu.Škola začínala so zameraním na matematiku a fyziku, biológiu a chémiu, isté obdobie bola zameraná aj na telesnú výchovu a šport. Neskôr sa rozhodla pre ekológiu a cudzie jazyky. Ide najmä o anglický jazyk, pri ktorom ponúka žiakom možnosť urobiť si popri maturite aj štátnice. Je to zároveň jediné gymnázium v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý je zriaďovateľom stredných škôl, so zameraním na anglický jazyk. Okrem toho sa vyučuje aj nemecký a francúzsky jazyk.Riaditeľka je tiež hrdá na to, že škola dokázala obstáť v konkurenčnom boji s neďalekým gymnáziom na Haanovej ulici. Školy začali fungovať zhruba v rovnakom čase, "Haanova" však podľa Kováčovej často akoby len kopírovala myšlienky a nápady vo vzdelávacom procese.myslí si Kováčová. Susedné gymnázium začalo mať postupne aj menej žiakov a pred niekoľkými rokmi zaniklo. Pedagógov i žiakov prebralo Gymnázium na Pankúchovej ulici.