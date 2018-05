Gymnázium v Partizánskom zrekonštruujú za viac ako milión eur

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Partizánske 3. mája (TASR) - Viac ako polstoročie stará budova Gymnázia v Partizánskom sa dočká kompletnej rekonštrukcie za viac ako milión eur. Financie na tento účel získa Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ školy z fondov Európskej únie, informoval Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.spomenul riaditeľ školy Vladimír Karásek.Nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt zníženia energetickej náročnosti Gymnázia v Partizánskom vo výške viac ako 1.170.000 eur schválil TSK riadiaci orgán v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Rekonštrukciu školy bude TSK spolufinancovať sumou takmer 60.000 eur.načrtla vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková.V rámci stavebných prác bude podľa nej nainštalované vetranie so spätným získavaním tepla v učebniach a telocvični či inštalácia tepelného čerpadla na ohrev na účely telocvične, kde sa zároveň vymenia všetky svetlá za nové s technológiou LED.Prah vynovenej a modernejšej školy by mohli študenti Gymnázia v Partizánskom prekročiť v budúcom roku.doplnila Lamačková.TSK za posledné štyri roky do partizánskeho gymnázia investoval približne 400.000 eur. V škole boli zrekonštruované rozvody elektroinštalácie, hygienické zariadenia či zmodernizované prírodovedné laboratóriá.dodal Plánek.