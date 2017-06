Gyömbér strieľal v Čečensku z kalašnikova, z Litvy chce tri body

Na snímke obranca Norbert Gyömbér. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Šamorín-Čilistov 1. júna (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Norbert Gyömbér má za sebou turbulentnú sezónu, ktorú by rád zakončil úspešným vystúpením v reprezentácii. Národný tím SR odštartuje druhú polovicu kvalifikácie o postup na MS 2018 na budúci týždeň v Litve (10. júna vo Vilniuse) a Gyömbér by pri neúčasti vykartovaného Juraja Kucku mohol figurovať v základnej zostave kouča Jána Kozáka.Slováci vlani v novembri zdolali pobaltského súpera presvedčivo 4:0 a natiahli víťaznú sériu v kvalifikácii na tri duely. Odveta vo Vilniuse sa bude hrať na umelej tráve a aj Gyömbér očakáva iný zápas ako pred siedmimi mesiacmi v Trnave.zdôraznil. Slovenskí reprezentanti si rozložili prípravný kemp v Šamoríne-Čilistove, druhá časť prípravy sa uskutoční na budúci týždeň v Žiline.pokračoval Gyömbér.Defenzívny univerzál si počas uplynulej sezóny vyskúšal pôsobenie v dvoch súťažiach. Ako kmeňový hráč AS Rím najskôr hosťoval v Pescare, potom zamieril do ruskej Premier League, kde si obliekal dres čečenského Tereku Groznyj. Nanešťastie pre neho sa mu nevyhýbali ani zranenia.zhodnotil sezónu.Gyömbér priznal, že možnosti spoločenského vyžitia v metropole Čečenska nie sú veľké.vravel. Vedenie klubu pripravovalo pre hráčov aj mimofutbalové aktivity, možno nie bežné pre európsky štandard.prezradil.Do Grozného sa už v budúcej sezóne nevráti. V Ríme má ešte zmluvu na dva roky a s tímom AS podľa všetkého začne aj letnú prípravu. S rímskym dresom sa minulý týždeň po 25 sezónach rozlúčila klubová ikona Francesco Totti.vyjadril sa Gyömbér na adresu Tottiho.