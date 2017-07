H. Abádi: Porušenia ľudských práv v Mósule boli individuálnymi činmi

Na archívnej snímke iracký premiér Hajdar Abádí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 19. júla (TASR) - Iracké sily sa dopustili porušovania ľudských práv počas dobýjania mesta Mósul z rúk Islamského štátu (IS). Uznal to iracký premiér Hajdar Abádí, ale trval na tom, že išlo o "individuálne činy" a ich páchatelia budú potrestaní.Vyjadril sa tak v utorok večer na tlačovej konferencii po tom, ako sa na sociálnych sieťach objavili šokujúce videozábery. Bolo na nich vidieť, ako po víťazstve v Mósule vojaci zhadzujú z vysokých múrov zajatcov podozrivých z členstva v IS a potom do nich strieľajú.Američanmi podporované deväťmesačné dobýjanie Mósulu bolo sprevádzané porušovaním ľudských práv zo strany vládnych síl a spriaznených milícií. Medzinárodné ľudskoprávne skupiny odsudzujú ich konanie ako vojnové zločiny a spomínajú mimosúdne zabíjanie či násilné zadržiavanie civilistov, pripomína agentúra AP.Abádí uviedol, že vojaci, ktorí páchali takéto násilie, si buď "neuvedomovali" dôsledky svojho konania, alebo majú dohodu s IS a chcú "očierniť bezpečnostné sily". Uviedol, že takéto porušovania práv a ľudskej dôstojnosti sú "neakceptovateľné", a prisľúbil, že vláda páchateľov potrestá.Iracké bezpečnostné sily čelia taktiež obvineniam organizácie Human Rights Watch, že násilne umiestnili desiatky žien a detí s údajným napojením na IS do stanového tábora neďaleko Mósulu, ktorý úrady označujú ako "rehabilitačný tábor".