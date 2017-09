H.Clintonová: D.Trump je horší, než som si myslela

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 24. septembra (TASR) – Donald Trump je podľa jeho protikandidátky vo vlaňajších voľbách Hillary Clintonovej horším prezidentom, než predpokladala. Vyjadrila sa tak v rozhovore v sobotu pre americkú televíznu stanicu MSNBC.Bývalá ministerka zahraničných vecí síce Trumpa počas predvolebnej kampane ostro kritizovala, po jeho víťazstve však povedala, že ľudia by mali rešpektovať výsledok hlasovania a dať mu šancu byť prezidentom všetkých a ukázať, čo vie. V sobotňajšom rozhovore priznala, že to, čo ukázal, jeho horšie, než očakávala.uviedla Clintonová.Prezident by mal podľa bývalej ministerky dať ľuďom pocit, že mu záleží na každom a o každého sa postará. To však podľa nej nie je prípad Trumpa. Pochybnosti o Trumpovi ako šéfovi Bieleho domu začala mať už v deň jeho inaugurácie, keď podľa nej svojím príhovorom národu premrhal svoju šancu prihovoriť sa všetkým, a naopak krajinu ešte viac rozdelil.Clintontová v rozhovore rozprávala aj o náraste rasizmu v Spojených štátoch a nedávnych udalostiach, ktoré s tým súvisia. Vyhla sa však priamej odpovedi na otázku, či si myslí, že Trump je zástancom nadradenosti bielej rasy.povedala Clintonová.Neúspešná kandidátka na prezidentku tieto názory podrobnejšie predstavila vo svojej nedávno vydanej knihe What happened (Čo sa stalo), ktorá podľa vydavateľstva láme rekordy predajnosti. Od vydania 12. septembra si ju kúpilo už viac ako 300.000 čitateľov.