H. Clintonová predstavila svoje nové politické hnutie

Hillary Clintonová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. mája (TASR) - Bývalá prvá dáma USA Hillary Clintonová v pondelok spustila činnosť svojho nového hnutia Onward Together (Spolu napred), ktoré si kladie za cieľ povzbudzovať ľudí, aby sa angažovali v politike a podporovať skupiny vystupujúce proti administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa.Demokratka Clintonová sa týmto krokom hodlá vrátiť na politickú scénu po prehre vo vlaňajších prezidentských voľbách, v ktorých ju porazil práve republikán Trump.uviedla politička na sociálnej sieti Twitter.dodala. Clintonová konkrétne zmienila päť skupín, ktoré jej hnutie bude podporovať - Indivisible, Color of Change, Emerge America, Run for Something a Swing Left, uvádza agentúra DPA.tvrdí Clintonová.Podľa online denníka The Huffington Post je hnutie Onward Together zriadené ako sociálna nezisková skupina, čo znamená, že podľa zákona môže prijímať príspevky z akýchkoľvek zdrojov bez toho, aby muselo zverejniť ich mená.