H.-J.Schindler: Pre IS je ťažké útočiť na Slovensku, keď nepozná jazyk

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (TASR) - Islamský štát (IS) a jeho útoky ohrozujú celú Európu. Pre plánovanie teroristického činu je však veľmi komplikované pripraviť akciu napríklad na Slovensku, pretože členovia IS nehovoria miestnym jazykom. Pre TASR to v rozhovore uviedol člen monitorovacieho tímu OSN Hans-Jakob Schindler počas bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2017 Bratislava Forum.vysvetlil Schindler s tým, že keď zatiaľ nezaútočili aj v strednej alebo východnej Európe, neznamená to, že sa o to nepokúsili.upozornil Schindler.IS ustupuje pod tlakom vojenských operácií spojencov v Sýrii a v Iraku. Jeho územie sa zmenšuje, no nie je porazený.povedal Schindler a dodal, že IS tak prichádza aj o finančné zdroje a mení sa, čím je táto teroristická organizácia menej predvídateľná a nebezpečnejšia.Posledný útok, ku ktorému sa prihlásil IS, bol v pondelok (22. mája) v Manchestri po hudobnom koncerte, kde si vyžiadal 22 obetí na životoch vrátane detí a tínedžerov. Zranenia utrpelo ďalších 119 ľudí, z ktorých je 75 hospitalizovaných.Polícia sa domnieva, že predpokladaný samovražedný páchateľ útoku v hale Manchester Arena, 22-ročný Salman Abedi, bol súčasťou zločineckej siete.