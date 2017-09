H. P. Doskozil: Pri hraniciach so SR sa začali náhodné kontroly

Rakúsky minister obrany Hans Peter Doskozil Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Viedeň 20. septembra (TASR) - V rámci boja proti prevádzačom začalo Rakúsko s náhodnými kontrolami v blízkosti hraníc so Slovenskom. Dôvodom spoločnej akcie príslušníkov polície a armády je skutočnosť, že čoraz viac prevádzačov sa snaží dostať utečencov na sever Európy cez Slovensko, povedal rakúsky minister obrany Hans Peter Doskozil v rozhovore pre dnešné vydanie nemeckého denníka Die Welt.povedal Doskozil.Podľa rakúskeho sociálnodemokratického ministra vznikli nedávno na Balkáne nové pašerácke trasy, "keďže Maďarsko a Macedónsko výrazne posilnili ochranu vonkajších hraníc EÚ".konštatoval Doskozil.Tvrdí, že tzv. balkánska cesta napriek sprísneným hraničným kontrolám stále nie je úplne uzatvorená. Pripomenul, že tento rok prišlo do Rakúska takmer 20.000 nových utečencov, z ktorých 12.000 požiadalo o azyl. Viedeň predpokladá, že približne 8000 žiadateľov sa do Rakúska cez Balkán.Pohraničná agentúra EÚ Frontex nedokáže podľa Doskozila vonkajšie hranice Európy ochrániť do takej miery, ako je potrebné. Rakúsko preto vypracovalo akčný plán pre stredoeurópske krajiny pre prípad novej utečeneckej vlny. Zapojení doň budú polícia, armáda i civilisti, minulý týždeň sa už uskutočnilo aj cvičenie, uviedol Doskozil.