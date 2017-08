Haas ťahá sériu prehier, uvažuje, že rozlúčkovú sezónu ukončí už teraz

Tommy Haas, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Kitzbühel 2. augusta (TASR) - Nemecký tenista Tommy Haas sa po vypadnutí v 1. kole turnaja ATP v Kitzbüheli nechal počuť, že aktívnu kariéru ukončí možno už hneď a nie až na konci svojej rozlúčkovej sezóny, ako pôvodne plánoval.Tridsaťdeväťročný Haas prehral úvodný duel na podujatí so svojím krajanom Janom-Lennardom Struffom 3:6, 6:7 (4) a so sklamaním vyhlásil, že to bol asi už jeho posledný zápaspovedal Haas.Niekdajší druhý hráč svetového rebríčka (máj 2002) pôsobí na profesionálnom okruhu od roku 1996. Svoj prvý titul ATP získal vo februári 1999 v Memphise, o rok neskôr dosiahol striebro na OH v Sydney, keď v päťsetovej finálovej dráme nestačil na Jevgenija Kafelnikova. Na konte má 15 titulov z turnajov ATP, no nikdy sa netešil z grandslamového. Najďalej to dotiahol do semifinále Australian Open (1999, 2002, 2007) a Wimbledonu (2009).Momentálne prežíva svoju rozlúčkovú sezónu, pričom by sa mal zúčastniť na všetkých turnajoch v Nemecku a dostal voľné karty na ďalšie podujatia. Veteránovi, ktorého kariéru poznačili zranenia a časté operácie bedra a ramena, sa však nedarí a z dvadsiatich tohtoročných duelov vyhral len šesť. Od triumfu nad Rogerom Federerom v Stuttgarte prehral šesť zápasov za sebou.dodal pre agentúru DPA Haas, ktorý chcel pôvodne hrať aj na jeseň.