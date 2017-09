Habitat for Humanity zrekonštruovalo a vylepšilo 6 škôl

Foto: Habitat for Humanity International Foto: Habitat for Humanity International

Beirut/Bratislava 13. septembra (OTS) – Takmer 3400 študentov v mestách Aley a Shouf v Libanone začne tento školský rok v septembri a októbri vo vynovených školách. Priestory boli zrenovované a rozšírené organizáciou Habitat for Humanity Libanon, za finančnej pomoci Slovenskej agentúry pre rozvoj, SlovakAid.Počas otváracej ceremónie Mazraat El Shouf školy v Libanone prehovoril veľvyslanec Slovenskej republiky v Libanone,Otváracieho ceremoniálu sa zúčastnil aj populárny slovenský spevák a skladateľ Juraj Zaujec. Zaspieval niekoľko zo svojich piesní a viedol hudobný workshop pre deti z Mazraat El Shouf školy.Od prepuknutia občianskej vojny v Sýrii a s príchodom miliónov utečencov sú libanonské školy preplnené. Školu Mazraat El Chouf navštevuje viac ako 390 sýrskych študentov. Preplnené kapacity spomaľujú chod školy a vytvárajú tlak na vedenie školu rozšíriť. Až donedávna škola fungovala v dvoch prevádzkach aby mohla odučiť všetkých študentov.," povedal, riaditeľ Habitat for Humanity Libanon. "Habitat Libanon pôvodne plánoval pomôcť okolo 2400 študentom, ktorí vlani študovali na 6 školách. Avšak priemerný nárast študentov na školách je okolo 5-10%, pričom väčšinu predstavujú utečenci zo Sýrie.Od začiatku občianskej vojny v Sýrii Libanon čelí najväčšej vlne utečencov, ktorých je podľa OSN v krajine už viac ako 1,5 milióna. Okolo 80% z nich tvoria ženy a školopovinné deti. Verejné inštitúcie majú obmedzené kapacity a sú pre rodiny pridrahé. "," povedal, starosta mesta Mazraat El Chouf, ktorý sa zúčastnil otváracej ceremónie. Mesto už začalo aktívne vyhľadávať organizácie a inštitúcie ako Habitat for Humanity Libanon, ktoré môžu podporiť rekonštrukcie škôl.Práce na školách v Libanone začali začiatkom tohto roka a boli dokončené cez letné prázdniny. Prostredníctvom podobného projektu Habitat for Humanity a SlovakAid rekonštruujú niekoľko škôl v susednom Jordánsku.