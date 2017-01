Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. januára (TASR) – Záverečnou správou o činnosti Komisie na interné preskúmanie redakčných výstupov v súvislosti s obvineniami zamestnancov Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS z možného nadržiavania konkrétnej politickej strane a Kontrolnej komisie Rady RTVS sa zaoberala na dnešnom zasadnutí Rada RTVS.Rada zasadla promptne už 26. októbra minulého roka, týždeň po medializácii kauzy, kedy aj uznesením zriadila Kontrolnú komisiu Rady RTVS, na čele ktorej stál podpredseda rady Martin Kákoš. Komisiu na interné preskúmanie zriadil následne aj generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, viedol ju šéfredaktor televízneho spravodajstva RTVS Juraj Fellegi. Od tej doby Rada RTVS na každom zasadnutí prerokovala priebežnú správu o činnosti oboch komisií, na dnešnom zasadnutí predložili obe komisie svoje záverečné správy.„Komisia na objasnenie nestrannosti spravodajstva preskúmala funkčnosť redakčného systému tvorby a editovania spravodajstva v redakciách ako celku v sledovanom období. Na základe preskúmaných informácií komisia konštatovala, že rámce, ktoré určujú fungovanie redakčného systému v redakciách, sú vytvorené tak, aby spravodajstvo RTVS a jeho výstupy boli nestranné, nezaujaté a nezávislé. Redakčný systém zodpovedá bežným štandardom v obdobných mediálnych organizáciách na Slovensku aj v zahraničí, je nastavený tak, aby sa predišlo možnosti ktorejkoľvek osoby manipulovať so spravodajstvom a spravodajskými výstupmi redakcií,“ uviedol k správe zo strany RTVS Fellegi.„Návrh opatrení má posilniť redakčný systém spravodajských redakcií v televízii aj rozhlase. To, čo navrhujem, má v konečnom dôsledku posilniť všetky programové služby z hľadiska integrity a potencionálnych vonkajších zásahov do integrity,“ uviedol k predloženej správe generálny riaditeľ (GR) Václav Mika.„Kontrolná komisia Rady RTVS bola v celom procese preverovania informovaná o jednotlivých krokoch prostredníctvom reportov po každom zasadnutí komisie RTVS. Zo záverečnej správy Komisie RTVS vyplýva, že v prešetrovaných obdobiach neutralita spravodajstva v prospech politickej strany NOVA resp. OĽaNO-NOVA ovplyvnená nebola, a že v skúmaných prípadoch komisia nezistila nijaké porušenie princípov nezaujatosti a nezávislosti. Kontrolná komisia Rady RTVS konštatuje, že zistenia Komisie RTVS sú podložené korektným vyhodnotením dostupných údajov a materiálov. Sekcii spravodajstva odporúča Komisia Rady RTVS vypracovať ucelený metodický materiál opatrení, ktoré vylúčia akúkoľvek ingerenciu do nezávislosti redaktorov,“ tlmočil stanovisko komisie Rady RTVS Kákoš.Na základe predložených správ zaujala rada nasledovné stanovisko, ktoré predniesol jej predseda Igor Gallo: „Rada RTVS vzala na vedomie záverečnú správu Kontrolnej komisie Rady RTVS a záverečnú správu Komisie na interné preskúmanie redakčných výstupov v súvislosti s obvineniami zamestnancov sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS z možného nadržiavania konkrétnej politickej strane. Schvaľuje opatrenia na zabezpečenie objektivity a nestrannosti spravodajských a publicistických relácií, odporúča generálnemu riaditeľovi RTVS uložiť vedeniu Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS vypracovať ucelený záväzný metodický postup, ktorý vylúči akúkoľvek ingerenciu do nezávislosti redaktorov a možnosť ovplyvňovania spravodajstva v prospech ktorejkoľvek politickej strany či záujmovej skupiny. Rada zároveň žiada GR RTVS, aby súčasťou rámcovej správy o plnení programovej služby na rokovaniach Rady RTVS bola aj sumarizačná správa o činnosti Sekcie spravodajstva v dohodnutej štruktúre. Rada RTVS zintenzívni monitorovaciu činnosť v oblasti spravodajstva, športu a publicistiky RTVS a prostredníctvom svojich spravodajcov ju na zasadnutiach bude pravidelne vyhodnocovať.“Rada poverila svojho predsedu, aby záverečnú správu Kontrolnej komisie rady RTVS a záverečnú správu Komisie na interné preskúmanie redakčných výstupov RTVS doručil Výboru pre kultúru a médiá Národnej rady SR.Možné ovplyvňovanie spravodajstva RTVS zaznelo na tlačovej konferencii 19. októbra minulého roku. Medializovaná kauza sa týkala štyroch pracovníkov RTVS, vrátane šéfa jej spravodajstva Lukáša Dika. Či v prípade medializovanej komunikácie opozičného politika Gábora Grendela (OĽaNO-NOVA) a novinárov RTVS mohlo dôjsť k ovplyvneniu spravodajstva verejnoprávneho vysielateľa, mala za úlohu prešetriť komisia, zriadená generálnym riaditeľom RTVS Václavom Mikom. Preverované bolo obdobie 15. októbra až 31. decembra 2012 a 1. januára až 31. decembra 2014, kedy táto komunikácia prebehla.