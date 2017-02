Hackeri stiahli zo serverov českého ministerstva cez 7000 súborov

Ilustračná snímka Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 2. februára (TASR) - Neznámi hackeri získali v rámci dlhodobého útoku na e-mailový systém českého ministerstva zahraničných vecí okrem iného aj citlivý zápis z rokovania riadiaceho výboru Auditu národnej bezpečnosti z júna minulého roka. Ten pritom z iniciatívy vlády pod patronátom rezortu vnútra pripravoval stratégiu, ako sa má štát brániť proti hackerským útokom.Podľa informácií spravodajského webu Novinky.cz útočníci stiahli zo serverov ministerstva zahraničných vecí aj niektoré z pohľadu štátu strategické informácie, ako aj dáta týkajúce sa vnútorných rozhodovacích procesov na ministerstve. Vyplýva to analýzy špecializovaného Národného centra kybernetickej bezpečnosti spadajúceho pod Národný bezpečnostný úrad z 25. januára tohto roku.Od 8. januára minulého roka do 18. januára 2017 hackeri stiahli zo serverov českého ministerstva zahraničných vecí 7119 súborov, a to od 168 užívateľov. Zo schránky ministra Lubomíra Zaorálka bolo takto stiahnutých 48 dokumentov.