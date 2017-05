Hackeri ukradli nový film Piráti z Karibiku a žiadajú výkupné

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Los Angeles 16. mája (TASR) - Nadchádzajúci film Piráti z Karibiku americkej spoločnosti Disney ukradli hackeri a žiadajú zaň výkupné. Informovali o tom dnes americké médiá.Výkonný šéf spoločnosti Disney Bob Iger zamestnancom televíznej stanice ABC oznámil, že hackeri ohlásili krádež filmu a požadujú, aby vyplatenie výkupného ostalo v tajnosti. Informovali o tom noviny Los Angeles Times a spravodajský portál zábavného priemyslu Dateline. Spoločnosť Disney vlastní televíziu ABC.Hackeri požadujú "obrovskú" sumu, ktorá má byť vyplatená vo virtuálnej mene nazývanej bitcoiny, napísali noviny zábavného priemyslu Hollywood Reporter.V správach médií boli citované nemenované zdroje oboznámené so situáciou a tie potvrdili, že ukradnutým filmom sú Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta (v origináli aj Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales), teda piaty diel úspešnej filmovej série o pirátoch v hlavnej úlohe s Johnnym Deppom.Spoločnosť Disney sa zatiaľ verejne k záležitosti nevyjadrila.Táto požiadavka hackerov podľa znalcov údajne nesúvisí s rozsiahlym kybernetickým útokom prostredníctvom vydieračského softvéru, ktorý v uplynulých dňoch zasiahol vyše 300.000 počítačov v prinajmenšom 150 krajinách sveta.Tento hackerský útok nie je v Hollywoode prvý. Len pred niekoľkými týždňami hackeri zverejnili na internete nové časti seriálu Orange is the New Black spoločnosti Netflix, a to ešte pred oficiálnym televíznym štartom, pretože Netflix odmietol zaplatiť výkupné.V decembri 2014 americká spoločnosť Sony Pictures zrušila premietanie filmovej paródie Interview o Severnej Kórei v kinách, keď hackeri zverejnili interné údaje o spoločnosti a vyhrážali sa útokmi na kiná.