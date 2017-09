Hackeri ukradli úverovej kancelárii údaje o 143 miliónoch Američanov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atlanta 8. septembra (TASR) - Americká úverová kancelária Equifax priznala útok hackerov, ktorí jej ukradli citlivé údaje o 143 miliónoch Američanov, informuje dnes agentúra AP.Equifax sídli v Atlante, štát Georgia, a funguje podobne ako register dlžníkov. Je to jedna z troch najväčších úverových kancelárií v USA.Equifax o krádeži údajov informoval vo štvrtok (7.9.), pričom uviedol, že hackerský útok prebiehal od polovice mája do júla tohto roka a odhalili ho 29. júla."Zločinci" podľa neho využívali na prístup k súborom aplikáciu jeho webových stránok v USA. Okrem čísiel sociálneho zabezpečenia došlo i k úniku mien spotrebiteľov, dátumov ich narodenia a adries bydliska, a v niektorých prípadoch aj čísiel vodičských preukazov.Hackeri sa dostali aj k číslam kreditných kariet približne 209.000 zákazníkov a v niektorých prípadoch aj k "limitovaným osobným informáciám" o obyvateľoch Spojeného kráľovstva a Kanady. Equifax sa však nedomnieva, že by boli útokom dotknutí spotrebitelia z iných krajín.