Hackeri zaútočili počas volieb v USA na hlasovacie systémy

Washington 23. septembra (TASR) - Hackeri zaútočili počas vlaňajších prezidentských volieb v USA na hlasovacie systémy v dovedna 21 z 50 amerických štátov, do väčšiny z nich sa im však napriek tomu preniknúť nepodarilo. Tamojším volebným komisiám to v piatok oznámilo ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť USA.Predstavitelia americkej vlády pritom ešte vlani agentúru AP informovali, že hackeri zrejme pochádzajúci z Ruska, zaútočili pred voľbami na systémy vo viac ako 20 amerických štátoch. Pre volebné úrady v mnohých z týchto štátov bolo však až piatkové oznámenie z ministerstva potvrdením, že sa na tomto zozname nachádzajú.Samotné ministerstvo pritom nespresnilo, o ktoré štáty ide. Agentúra AP však kontaktovala volebné komisie vo všetkých amerických štátoch a doposiaľ odhalila, že medzi štátmi, ktoré hackeri napadli, sú Alabama, Arizona, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Maryland, Minnesota, Ohio, Oklahoma, Pensylvánia, Virgínia, Washington a Wisconsin.Kto stojí za predvolebnými kybernetickými útokmi, ministerstvo taktiež neuviedlo. Predstavitelia volebných komisií v troch amerických štátoch sa však podľa AP domnievajú, že by útoky mohli byť napojené na Rusko. Volebná komisia v štáte Wisconsin napríklad uviedla, že na jej hlasovacie systémy zaútočili hackeri "ruskej vlády".Podľa amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť útočili hackeri napríklad na systémy registrácie voličov, nie však na softvér, ktorý mal na starosť sčítavanie hlasov. Väčšine z nich sa zároveň do systémov preniknúť nepodarilo. Úspešné preniknutie doposiaľ nahlásili len úrady v štáte Illinois.Moskva odmieta obvinenia Washingtonu, že ruskí hackeri útočili na americké inštitúcie a súkromné osoby, aby okrem iného ovplyvnili novembrové prezidentské voľby v prospech republikánskeho kandidáta a súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Proti obvineniam sa stavia aj samotný Trump, ktorý údajný ruský zásah do volieb považuje za "hoax".